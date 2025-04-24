Как одесситы могут оформить жилищную субсидию - документы

Деньги и бумага. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 мая органы Пенсионного фонда Украины определят право на получение жилищных субсидий на следующий период (до 30 апреля 2026 года). Однако не всем одесситам выплаты начислят автоматически.

Как одесситам правильно оформить субсидию узнавали Новини.LIVE.

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Одесситам, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплаты будут назначены автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации. В то же время некоторым гражданам необходимо будет написать заявление и предоставить декларацию о доходах. Это касается ситуаций, когда:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства платят жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном жилом помещении;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

Важно знать, что субсидианты обязаны сообщить информацию об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней.

Как подать документы

Подать документы на назначение жилищной субсидии в органы Пенсионного фонда можно одним из выбранных способов:

обратиться в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

отправить по почте в адрес органа Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

через уполномоченное лицо местных органов власти,

центры предоставления административных услуг,

через портал Дія.

Добавим, для расчета жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

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