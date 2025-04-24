Як одесити можуть оформити житлову субсидію — документи

Гроші і платіжки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 травня органи Пенсійного фонду України визначать право на отримання житлових субсидій на наступний період (до 30 квітня 2026 року). Однак не всім одеситам виплати нарахують автоматично.

Як одеситам правильно оформити субсидію, дізнавалися Новини.LIVE.

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Як будуть нараховувати субсидію

Одеситам, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації. Водночас деяким громадянам необхідно буде написати заяву та надати декларацію про доходи. Це стосується ситуацій, коли:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

Важливо знати, що субсидіанти зобов’язані повідомити інформацію про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів.

Як подати документи

Подати документи на призначення житлової субсидії до органів Пенсійного фонду можна в один із обраних способів:

звернутись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

надіслати поштою на адресу органу Пенсійного фонду України;

онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України,

через уповноважену особу місцевих органів влади,

центри надання адміністративних послуг,

через портал ''Дія''.

Додамо, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року.

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