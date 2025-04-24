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Одеські ТЦК не мають права затримувати людей — документ

24 квітня 2025 14:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Військові ТЦК не наділені повноваженнями затримувати людей на вулицях
Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: komersant
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування визнали, що співробітники ТЦК не мають права затримувати людей. Це пов'язано із тим, що в них не має таких повноважень, згідно діючого законодавства.

Про це Новини.LIVE дізналися з документа за підписом начальника Одеського ТЦК.

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Визнання ТЦК

Адвокат Олександр Чернієнко надіслав запит до ТЦК щодо того, чи мають співробітники їхніх відділків затримувати людей на вулицях. У відповідь він отримав документ за підписом начальника Одеського обласного терцентру комплектування полковника Юрія Пуйко. В ньому вказано, що таких повновашень в військових згідно діючого законодавства немає.

"Згідно з чинним законодавством обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, їх працівники, не наділені повноваженнями затримувати, доставляти призовників, військовозобов'язаних, резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки",— йдеться в тексті документа.

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Відповідь адвокату від ТЦК. Фото: соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим займаються мобілізовані в казармі ТЦК. А також про чоловіків, які викрадали людей під виглядом співробітників терцентрів комплектування.

Одеса Новини Одеси військові злочини мобілізація ТЦК та СП
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