Военные ТЦК не наделены полномочиями задерживать людей на улицах

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: komersant

В Одесском областном территориальном центре комплектования признали, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать людей. Это связано с тем, что у них нет таких полномочий, согласно действующему законодательству.

Об этом Новини.LIVE узнали из документа с подписью начальника Одесского ТЦК.

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Адвокат Александр Черниенко направил запрос в ТЦК относительно того, имеют ли право сотрудники их отделений задерживать людей на улицах. В ответ он получил документ с подписью начальника Одесского областного терцентра комплектования полковника Юрия Пуйко. В нем указано, что таких полномочий у военных, согласно действующему законодательству, нет.

"Согласно действующему законодательству областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, их работники не наделены полномочиями задерживать, доставлять призывников, военнообязанных, резервистов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — говорится в тексте документа.

Ответ адвокату от ТЦК. Фото: соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, чем занимаются мобилизованные в казарме ТЦК. А также о мужчинах, которые похищали людей под видом сотрудников терцентров комплектования.