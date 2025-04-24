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Одесские ТЦК не имеют права задерживать людей — документ

24 апреля 2025 14:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Военные ТЦК не наделены полномочиями задерживать людей на улицах
Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: komersant
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесском областном территориальном центре комплектования признали, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать людей. Это связано с тем, что у них нет таких полномочий, согласно действующему законодательству.

Об этом Новини.LIVE узнали из документа с подписью начальника Одесского ТЦК.

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Адвокат Александр Черниенко направил запрос в ТЦК относительно того, имеют ли право сотрудники их отделений задерживать людей на улицах. В ответ он получил документ с подписью начальника Одесского областного терцентра комплектования полковника Юрия Пуйко. В нем указано, что таких полномочий у военных, согласно действующему законодательству, нет.

"Согласно действующему законодательству областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, их работники не наделены полномочиями задерживать, доставлять призывников, военнообязанных, резервистов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — говорится в тексте документа.

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Ответ адвокату от ТЦК. Фото: соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, чем занимаются мобилизованные в казарме ТЦК. А также о мужчинах, которые похищали людей под видом сотрудников терцентров комплектования.

Одесса Новости Одессы военные преступления мобилизация ТЦК и СП
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