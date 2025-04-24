Появились кадры из одного из одесских ТЦК - что делают задержанные

Отдел ТЦК. Фото иллюстративное: ТЦК и СП

В одном из одесских территориальных центров комплектования считают кровати, а призывники шутят что кого-то надо "выселять". Тем временем мобилизованные пытаются обустроить свой быт в условиях недостатка свободного пространства.

Видео распространяется по соцсетям.

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Обстановка в ТЦК

На видео сотрудник ТЦК считает кровати в казарме, которых оказалось 80. Тем временем военнообязанные предполагают, что кого-то скоро будут "выселять". Ведь новых призывников привозят каждый день. Мобилизованные тем временем отдыхают, смотрят кино по телевизору, и шутят.

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"Такой себе кинозал. Собрали людей, чтобы они телевизор посмотрели все вместе. А то сидят дома, каждый смотрит телевидение отдельно, а это скучно. А здесь можно смотреть всем вместе",— шутит задержанный в отделении ТЦК.

Напомним, недавно мы писали о подполковнике ВСУ, которого судили за госизмену. А также о мужчинах, которые похищали людей под видом ТЦК.

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