З'явилися кадри з одного з одеських ТЦК - що роблять затримані

Відділок ТЦК. Фото ілюстративне: ТЦК та СП

В одному з одеських територіальних центрів комплектування рахують ліжка, а призовники жартують що когось треба "висіляти". Тим часом мобілізовані намагаються облаштувати свій побут в умовах нестачі вільного простору.

Відео шириться соцмережами.

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Обстановка в ТЦК

На відео співробітник ТЦК рахує кроваті в казармі, яких виявилось 80. Тим часом військовозобов'язані припускають, що когось скоро будуть "висіляти". Адже нових призовників привозять кожен день. Мобілізовані тим часом відпочивають, дивляться кіно по телевізору, та жартують.

"Такий собі кінозал. Зібрали людей аби вони телевізор подивилися усі разом. А то сидять вдома, кожен дивиться телебачення окремо, а це нудно. А тут можна дивитися всім разом", — жартує затриманий у відділку ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підполковника ЗСУ, якого судили за держзраду. А також про чоловіків, які викрадали людей під виглядом ТЦК.