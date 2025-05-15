День вишиванки в Одесі - як відмічали свято в нашому місті

День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

На честь Дня вишиванки в центрі Одеси містяни влаштували масштабне святкування. Люди, одягнуті у національний символ нашої країни, пройшлися ходою із величезним державним прапором та заспівали гімн. Долучалися й випадкові перехожі, адже такі заходи особливо актуальні під час війни.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама

Читайте також:

День вишиванки в Одесі

Сьогодні, у День вишиванки, одесити пройшлися патріотичною ходою центром міста. Від Європейської площі вздовж усієї Дерибасівської. Учасники акції несли у руках гігантський український прапор, який символізує непохитність нашої єдності. Орагнізаторка Стефанія зізнається: такої кількості людей вона навіть не очікувала.

"Ми не очікували що буде стільки людей, але протягом всього дня ми бачили дуже багато людей у вишиванках. Дуже приємно, що люди зібралися, попри те, що це не було анонсовано заздалегідь. Люди поважають, відчувають та люблять цей день", — каже Стефанія.

Стефанія, активістка. Фото: Новини.LIVE

Хода з флагом. Фото: Новини.LIVE

Хода у центрі. Фото: Новини.LIVE

Ганна Пайкіна, одна з організаторок, каже: координатори акції розраховували на людей 30, однак до святкування долучилося більше сотні одеситів. До ходи із великим прапором доєднувалися навіть випадкові перехожі, які також в цей день були у вишиванках.

"Ми йшли по Дерибасівській разом з прапором, співали пісні, гімн України та вигукували гасла. Для нас це захід — показник нашої єдності та того, що ми всі разом", — каже Ганна.

Ганна, організаторка. Фото: Новини.LIVE

Люди біля Оперного. Фото: Новини.LIVE

Люди у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

Вишиванка як національна ідентичність

Такі події є дуже важливими під час війни, вважає історик Олександр Музичко. Таким чином одесити показують проросійським силам, що в цьому місті у них немає шансів. Оскільки ворога лякає кожен прояв нашої ідентичності.

"Вишиванка вже багато століть є символом української ідентичності. Росія завжди хотіла українців загнати в рамки тільки села, тому виникло таке поняття як "шароварщина": говорили що це щось виключно селянське. Але чого боявся наш ворог? Того щоб українськість (українська мова, культура, ідентичність) не поширилася в міста. І тепер ми бачимо, що міста нарешті є українськими. І цього буде боятися наш ворог",— каже історик Олександр Музичко.

Олександр Музичко, історик. Фото: Новини.LIVE

Діти у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

Люди співають гімн. Фото: Новини.LIVE

День вишиванки

Всесвітній день вишиванки — свято, яке покликане зберегти давні народні традиції носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня. Аби відмітити цей день — достатньо лише вдягти цей чудовий символ нашої нації.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про святкування Дня матері в Україні. А також про Міжнародний день праці.