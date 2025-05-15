День вишиванки в Одесі - як відмічали свято в нашому місті

Нова традиція на день вишиванки в Одесі — як це було (фото)
На честь Дня вишиванки в центрі Одеси містяни влаштували масштабне святкування. Люди, одягнуті у національний символ нашої країни, пройшлися ходою із величезним державним прапором та заспівали гімн. Долучалися й випадкові перехожі, адже такі заходи особливо актуальні під час війни.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
День вишиванки в Одесі
Сьогодні, у День вишиванки, одесити пройшлися патріотичною ходою центром міста. Від Європейської площі вздовж усієї Дерибасівської. Учасники акції несли у руках гігантський український прапор, який символізує непохитність нашої єдності. Орагнізаторка Стефанія зізнається: такої кількості людей вона навіть не очікувала.
"Ми не очікували що буде стільки людей, але протягом всього дня ми бачили дуже багато людей у вишиванках. Дуже приємно, що люди зібралися, попри те, що це не було анонсовано заздалегідь. Люди поважають, відчувають та люблять цей день", — каже Стефанія.
Ганна Пайкіна, одна з організаторок, каже: координатори акції розраховували на людей 30, однак до святкування долучилося більше сотні одеситів. До ходи із великим прапором доєднувалися навіть випадкові перехожі, які також в цей день були у вишиванках.
"Ми йшли по Дерибасівській разом з прапором, співали пісні, гімн України та вигукували гасла. Для нас це захід — показник нашої єдності та того, що ми всі разом", — каже Ганна.
Вишиванка як національна ідентичність
Такі події є дуже важливими під час війни, вважає історик Олександр Музичко. Таким чином одесити показують проросійським силам, що в цьому місті у них немає шансів. Оскільки ворога лякає кожен прояв нашої ідентичності.
"Вишиванка вже багато століть є символом української ідентичності. Росія завжди хотіла українців загнати в рамки тільки села, тому виникло таке поняття як "шароварщина": говорили що це щось виключно селянське. Але чого боявся наш ворог? Того щоб українськість (українська мова, культура, ідентичність) не поширилася в міста. І тепер ми бачимо, що міста нарешті є українськими. І цього буде боятися наш ворог",— каже історик Олександр Музичко.
День вишиванки
Всесвітній день вишиванки — свято, яке покликане зберегти давні народні традиції носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня. Аби відмітити цей день — достатньо лише вдягти цей чудовий символ нашої нації.
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