В Одесском зоопарке африканский сервал случайно попал в вольер со львами - Игорь Беляков

Сервал среди львов — приключения дикой кошки в одесском зоопарке
В Одесском зоопарке африканский сервал случайно попал в вольер со львами. Однако несмотря на слухи, которые распространялись по соцсетям, животное не пострадало.
Об этом сообщил директор одесского зоопарка Игорь Беляков.
Сервал со львами
Львы не трогали сервала, который оказался с ними вместе. Однако чтобы забрать животное, одного из них пришлось усыпить, а другого — временно изолировать. Сейчас африканская кустарниковая кошка в безопасности в своем вольере.
"Так случилось что сервал перелез через свой вольер и попал в вольер ко львам. Сразу хочу сказать что никто не пострадал. Я видел в телеграмм-каналах заголовки о крови. Никакой крови не было, львы не трогали сервала", — говорит директор зоопарка Игорь Беляков.
Что известно о сервалах
Сервалы — крупные хищные кустарниковые кошки. Они распространены практически по всей территории Африки, кроме Сахары, леса экваториальной зоны и крайнего юга материка (Капской провинции). В таких странах как Алжир и Марокко этот зверь сейчас очень редок, но еще довольно часто встречается в Восточной и Западной частях континента.
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