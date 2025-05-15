В Одесском зоопарке африканский сервал случайно попал в вольер со львами - Игорь Беляков

Маленький сервал. Фото иллюстративное: portal.azertag.az

В Одесском зоопарке африканский сервал случайно попал в вольер со львами. Однако несмотря на слухи, которые распространялись по соцсетям, животное не пострадало.

Об этом сообщил директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

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Сервал со львами

Львы не трогали сервала, который оказался с ними вместе. Однако чтобы забрать животное, одного из них пришлось усыпить, а другого — временно изолировать. Сейчас африканская кустарниковая кошка в безопасности в своем вольере.

"Так случилось что сервал перелез через свой вольер и попал в вольер ко львам. Сразу хочу сказать что никто не пострадал. Я видел в телеграмм-каналах заголовки о крови. Никакой крови не было, львы не трогали сервала", — говорит директор зоопарка Игорь Беляков.

Что известно о сервалах

Сервалы — крупные хищные кустарниковые кошки. Они распространены практически по всей территории Африки, кроме Сахары, леса экваториальной зоны и крайнего юга материка (Капской провинции). В таких странах как Алжир и Марокко этот зверь сейчас очень редок, но еще довольно часто встречается в Восточной и Западной частях континента.

Сервал в дикой природе. Фото: Howard Klaaste

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