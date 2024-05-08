В одеському під'їзді помітили змію — що відомо
Сьогодні, 8 травня, мешканці багатоповерхівки у Малиновському районі Одеси помітили змію та одразу звернулись до керівництва Одеського зоопарку. Це виявилась неотруйна рептилія, що водиться у регіоні.
Про це повідомляє пресслужба КУ "Одеський зоопарк".
Яку змію знайшли одесити
Виявилось, що місцеві жителі побачили водяного вужа по вул. Михайлівська, 8. Латиною тваринка носить назву Natrix tessellata. Рептилію забрав директор одеського зоопарку Ігор Біляков та випустив у дику природу.
Змії на Одещині
З настанням тепла на Одещині може побільшати змій. Водночас керівництво зоопарку зазначило, що в регіоні отруйні рептилії не водяться — тому одеситам не слід лякатися.
"Дорогі друзі, нагадаємо Вам, що у нас в Одесі немає отруєних змій. Тому, побачивши змію, не треба лякатися, не треба її ображати. Одразу робіть декілька фото та телефонуйте Ігорю Білякову", — йдеться у повідомленні.
Більше про діяльність Одеського зоопарку
Раніше ми писали, що працівники Одеського зоопарк випустили у ставок найбарвистіших мешканців — коропів Кої. Ці прекрасні рибки є постійними мешканцями центральної водойми та завжди дарують відвідувачам зоопарку незабутні миті естетичного задоволення.
Також ми повідомляли, що в Одеському зоопарку нещодавно від зимової сплячки у зоопарку прокинулись ведмеді. Після довгого періоду спокою і відпочинку, вони вже почали активно досліджувати свої вольєри.
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