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В одеському під'їзді помітили змію — що відомо

8 травня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В одеському під'їзді помітили змію — що відомо
В Одесі помітили водяного вужика. Ілюстративне фото: Manuel Raab
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 8 травня, мешканці багатоповерхівки у Малиновському районі Одеси помітили змію та одразу звернулись до керівництва Одеського зоопарку. Це виявилась неотруйна рептилія, що водиться у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба КУ "Одеський зоопарк".

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Виявилось, що місцеві жителі побачили водяного вужа по вул. Михайлівська, 8. Латиною тваринка носить назву  Natrix tessellata. Рептилію забрав директор одеського зоопарку Ігор Біляков та випустив у дику природу. 

Ігор Біляков забрав вужа
Ігор Біляков забрав вужика з багатоповерхівки. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Змії на Одещині

З настанням тепла  на Одещині може побільшати змій. Водночас керівництво зоопарку зазначило, що в регіоні отруйні рептилії не водяться — тому одеситам не слід лякатися. 

"Дорогі друзі, нагадаємо Вам, що у нас в Одесі немає отруєних змій. Тому, побачивши змію, не треба лякатися, не треба її ображати. Одразу робіть декілька фото та телефонуйте Ігорю Білякову", — йдеться у повідомленні.

Більше про діяльність Одеського зоопарку

Раніше ми писали, що працівники Одеського зоопарк випустили у ставок найбарвистіших мешканців — коропів Кої. Ці прекрасні рибки є постійними мешканцями центральної водойми та завжди дарують відвідувачам зоопарку незабутні миті естетичного задоволення. 

Також ми повідомляли, що в Одеському зоопарку нещодавно від зимової сплячки у зоопарку прокинулись ведмеді.  Після довгого періоду спокою і відпочинку, вони вже почали активно досліджувати свої вольєри.

Одеса
тварини
змії
зоопарк
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