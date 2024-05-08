В одеському під'їзді помітили змію — що відомо

В Одесі помітили водяного вужика. Ілюстративне фото: Manuel Raab

Сьогодні, 8 травня, мешканці багатоповерхівки у Малиновському районі Одеси помітили змію та одразу звернулись до керівництва Одеського зоопарку. Це виявилась неотруйна рептилія, що водиться у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба КУ "Одеський зоопарк".

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Виявилось, що місцеві жителі побачили водяного вужа по вул. Михайлівська, 8. Латиною тваринка носить назву Natrix tessellata. Рептилію забрав директор одеського зоопарку Ігор Біляков та випустив у дику природу.

Ігор Біляков забрав вужика з багатоповерхівки. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Змії на Одещині

З настанням тепла на Одещині може побільшати змій. Водночас керівництво зоопарку зазначило, що в регіоні отруйні рептилії не водяться — тому одеситам не слід лякатися.

"Дорогі друзі, нагадаємо Вам, що у нас в Одесі немає отруєних змій. Тому, побачивши змію, не треба лякатися, не треба її ображати. Одразу робіть декілька фото та телефонуйте Ігорю Білякову", — йдеться у повідомленні.

Більше про діяльність Одеського зоопарку

Раніше ми писали, що працівники Одеського зоопарк випустили у ставок найбарвистіших мешканців — коропів Кої. Ці прекрасні рибки є постійними мешканцями центральної водойми та завжди дарують відвідувачам зоопарку незабутні миті естетичного задоволення.

Також ми повідомляли, що в Одеському зоопарку нещодавно від зимової сплячки у зоопарку прокинулись ведмеді. Після довгого періоду спокою і відпочинку, вони вже почали активно досліджувати свої вольєри.