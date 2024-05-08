В одесском подъезде заметили змею — что известно
Сегодня, 8 мая, жители многоэтажки в Малиновском районе Одессы заметили змею и обратились к руководству Одесского зоопарка. Это оказалась неядовитая рептилия, которая водится в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба КУ "Одесский зоопарк".
Какую змею нашли одесситы
Оказалось, что местные жители увидели водяного ужа по ул. Михайловская, 8. Латынью животное носит название Natrix tessellata. Рептилию взял директор одесского зоопарка Игорь Биляков и выпустил в дикую природу.
Змеи в Одесской области
С наступлением тепла в Одесской области может увеличиться змей. В то же время руководство зоопарка отметило, что в регионе ядовитые рептилии не водятся, поэтому одесситам не следует пугаться.
"Дорогие друзья, напомним Вам, что у нас в Одессе нет отравленных змей. Поэтому, увидев змею, не надо пугаться, не надо ее оскорблять. Сразу делайте несколько фото и звоните по телефону Игорю Билякову" , — говорится в сообщении.
Больше о деятельности Одесского зоопарка
Ранее мы писали, что работники Одесского зоопарк выпустили в пруд самых красочных жителей — карпов Кои. Эти прекрасные рыбки являются постоянными обитателями центрального водоема и всегда дарят посетителям зоопарка незабываемые мгновения в эстетическом удовольствии.
Также мы сообщали, что в Одесском зоопарке недавно от зимней спячки в зоопарке проснулись медведи. После долгого периода покоя и отдыха они уже начали активно исследовать свои вольеры.
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