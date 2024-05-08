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В одесском подъезде заметили змею — что известно

8 мая 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В одесском подъезде заметили змею — что известно
В Одессе заметили водяного ужа. Иллюстративное фото: Manuel Raab
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 мая, жители многоэтажки в Малиновском районе Одессы заметили змею и обратились к руководству Одесского зоопарка. Это оказалась неядовитая рептилия, которая водится в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба КУ "Одесский зоопарк".

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Оказалось, что местные жители увидели водяного ужа по ул. Михайловская, 8. Латынью животное носит название Natrix tessellata. Рептилию взял директор одесского зоопарка Игорь Биляков и выпустил в дикую природу.

Игорь Биляков забрал ужа
Игорь Биляков забрал ужи из многоэтажки. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Змеи в Одесской области

С наступлением тепла в Одесской области может увеличиться змей. В то же время руководство зоопарка отметило, что в регионе ядовитые рептилии не водятся, поэтому одесситам не следует пугаться.

"Дорогие друзья, напомним Вам, что у нас в Одессе нет отравленных змей. Поэтому, увидев змею, не надо пугаться, не надо ее оскорблять. Сразу делайте несколько фото и звоните по телефону Игорю Билякову" , — говорится в сообщении.

Больше о деятельности Одесского зоопарка

Ранее мы писали, что работники Одесского зоопарк выпустили в пруд самых красочных жителей — карпов Кои. Эти прекрасные рыбки являются постоянными обитателями центрального водоема и всегда дарят посетителям зоопарка незабываемые мгновения в эстетическом удовольствии.

Также мы сообщали, что в Одесском зоопарке недавно от зимней спячки в зоопарке проснулись медведи. После долгого периода покоя и отдыха они уже начали активно исследовать свои вольеры.

Одесса
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змеи
зоопарк
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