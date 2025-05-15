В Одеському зоопарку африканський сервал випадково потрапив до вольєра з левами - Ігор Біляков

Сервал серед левів — пригоди дикої кішки в одеському зоопарку
В Одеському зоопарку африканський сервал випадково потрапив до вольєра з левами. Однак попри чутки, які ширилися соцмережами, тварина не постраждала.
Про це повідомив директор одеського зоопарку Ігор Біляков.
Сервал із левами
Леви не чіпали сервала, який опинився із ними разом. Однак щоб забрати тварину, одного з них довелося приспати, а іншого — тимчасово ізолювати. Зараз африканська кустарникова кішка у безпеці у своєму вольєрі.
"Так сталося що сервал переліз через свій вольєр та потрапив у вольєр до левів. Одразу хочу сказати що ніхто не постраждав. Я бачив у телеграм-каналах заголовки про кров. Ніякої крові не було, леви не чіпали сервала", — каже директор зоопарку Ігор Біляков.
Що відомо про сервалів
Сервали — великі хижі кустарникові кішки. Вони поширені практично по всій території Африки, крім Сахари, лісу екваторіальної зони і крайнього півдня материка (Капської провінції). У таких країнах як Алжир та Марокко цей звір зараз дуже рідкісний, але ще досить звичайний у Східній та Західній частинах континенту.
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