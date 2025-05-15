В Одеському зоопарку африканський сервал випадково потрапив до вольєра з левами - Ігор Біляков

Маленький сервал. Фото ілюстративне: portal.azertag.az

В Одеському зоопарку африканський сервал випадково потрапив до вольєра з левами. Однак попри чутки, які ширилися соцмережами, тварина не постраждала.

Про це повідомив директор одеського зоопарку Ігор Біляков.

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Сервал із левами

Леви не чіпали сервала, який опинився із ними разом. Однак щоб забрати тварину, одного з них довелося приспати, а іншого — тимчасово ізолювати. Зараз африканська кустарникова кішка у безпеці у своєму вольєрі.

"Так сталося що сервал переліз через свій вольєр та потрапив у вольєр до левів. Одразу хочу сказати що ніхто не постраждав. Я бачив у телеграм-каналах заголовки про кров. Ніякої крові не було, леви не чіпали сервала", — каже директор зоопарку Ігор Біляков.

Що відомо про сервалів

Сервали — великі хижі кустарникові кішки. Вони поширені практично по всій території Африки, крім Сахари, лісу екваторіальної зони і крайнього півдня материка (Капської провінції). У таких країнах як Алжир та Марокко цей звір зараз дуже рідкісний, але ще досить звичайний у Східній та Західній частинах континенту.

Сервал у дикій природі. Фото: Howard Klaaste

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