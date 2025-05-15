День вышиванки в Одессе - как отмечали праздник в нашем городе

День вышиванки. Фото: Новини.LIVE

В честь Дня вышиванки в центре Одессы горожане устроили масштабное празднование. Люди, одетые в национальный символ нашей страны, прошлись шествием с огромным государственным флагом и спели гимн. Присоединялись и случайные прохожие, ведь такие мероприятия особенно актуальны во время войны.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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День вышиванки в Одессе

Сегодня, в День вышиванки, одесситы прошлись патриотическим шествием по центру города. От Европейской площади вдоль всей Дерибасовской. Участники акции несли в руках гигантский украинский флаг, который символизирует непоколебимость нашего единства. Организатор Стефания признается: такого количества людей она даже не ожидала.

"Мы не ожидали, что будет столько людей, но в течение всего дня мы видели очень много людей в вышиванках. Очень приятно, что люди собрались, несмотря на то, что это не было анонсировано заранее. Люди уважают, чувствуют и любят этот день",— говорит Стефания.

Стефания, активистка. Фото: Новини.LIVE

Шествие с флагом. Фото: Новини.LIVE

Шествие в центре. Фото: Новини.LIVE

Анна Пайкина, одна из организаторов, говорит: координаторы акции рассчитывали на человек 30, однако к празднованию присоединилось более сотни одесситов. К шествию с большим флагом присоединялись даже случайные прохожие, которые также в этот день были в вышиванках.

"Мы шли по Дерибасовской вместе с флагом, пели песни, гимн Украины и выкрикивали лозунги. Для нас это мероприятие — показатель нашего единства и того, что мы все вместе",— говорит Анна.

Анна, организатор. Фото: Новини.LIVE

Люди возле Оперного. Фото: Новини.LIVE

Люди в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

Вышиванка как национальная идентичность

Такие события очень важны во время войны, считает историк Александр Музычко. Таким образом одесситы показывают пророссийским силам, что в этом городе у них нет шансов. Поскольку врага пугает каждое проявление нашей идентичности.

"Вышиванка уже много веков является символом украинской идентичности. Россия всегда хотела украинцев загнать в рамки только села, поэтому возникло такое понятие как "шароварщина": говорили что это что-то исключительно крестьянское. Но чего боялся наш враг? Того чтобы украинскость (украинский язык, культура, идентичность) не распространилась в города. И теперь мы видим, что города наконец являются украинскими. И этого будет бояться наш враг",— говорит историк Александр Музычко.

Александр Музычко, историк. Фото: Новини.LIVE

Дети в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

Люди поют гимн. Фото: Новини.LIVE

День вышиванки

Всемирный день вышиванки — праздник, который призван сохранить давние народные традиции ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая. Чтобы отметить этот день — достаточно лишь надеть этот замечательный символ нашей нации.

Напомним, недавно мы также писали о праздновании Дня матери в Украине. А также о Международном дне труда.