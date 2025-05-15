Одесити можуть позбавитись субсидій та повернути отримані кошти - причини

Гроші у руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Частині одеситів доведеться повернути вже отримані субсидії на оплату комунальних послуг. Причиною може стати порушення умов призначення допомоги.

Новини.LIVE розбиралися із тим, кого це торкнеться.

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Повернення субсидій

За даними Пенсійного фонду України, вже з травня 2025 року певна категорія громадян повинна буде повернути надміру нараховані субсидії за опалювальний період. Це торкнеться тих отримувачів, які не повідомили ПФУ про зміну обставин, які можуть вплинути на право або розмір субсидії. Йдеться про зміну складу домогосподарства, доходів чи майнового стану.

Які санкції передбачені

У ситуації, коли у новому сезоні (наприклад, у літній період) субсидію призначають повторно, Пенсійний фонд може зменшувати розмір виплат. Однак таке утримання не може перевищувати 20% від розміру призначеної субсидії. Якщо ж людина відмовиться повертати надлишкові кошти добровільно, ПФУ має право звернутися до суду з вимогою про примусове стягнення суми переплати.

Як уникнути

Щоб не опинитись у ситуації, коли потрібно повертати субсидію, варто дотримуватися кількох простих правил:

Перевіряйте статус субсидії через електронний кабінет Пенсійного фонду;

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел;

Повідомляйте ПФУ про зміни у складі родини, доходах або інших обставинах протягом 30 днів з моменту їх виникнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як оформити житлову субсидію. А також про кошти на добудову житла.