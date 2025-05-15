Військовий ЗСУ з Одещини у стані сп’яніння вкарв телефон свого знайомого та подарував його приятелю - вирок суду

Військовий з телефоном. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Військовий з Одещини у стані сп’яніння вкарв телефон свого знайомого та подарував його приятелю. Однак правоохоронці не оцінили широкий жест службовця та відкрили на нього кримінальне провадження.

Про це Новини.LIVE з Єдиного реєстра судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Сичавка Одеської області зустрівся біля магазину АТБ зі своїм знаймим, який запропонував йому випити. Чоловіки вживали алкогольні напої доки не сп’яніли. Під час застілля на подвір’ї службовець помітив, як телефон співбесідника випав із кишені та непомітно підібрав його. У той же день фігурант подарував викрадений смартфон "Oukitеl" WP23 Pro 8|128 GB вартістю 4641 гирвень своєму приятелю.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.4 ст. 185 КК України (крадіжка). Але суд врахував те, що фігурант має двох повнолітніх дітей, один з яких з інвалідністю. А сам він отримав важке уламкове поранення під час бойових дій. Це сприйняли як пом'якшувальні фактори. Тому службовця звільнили від 5 років позбавлення волі з 3 роками іспитового терміну.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про військового, якого судили за психотропи. А також про службовця, який торгував патронами.