В Одессе задержали военного ВСУ с психотропами, которые он приобрел для собственных нужд - приговор суда

Военный в форме. Фото иллюстративное: Трускавецкий городской совет

В Одессе на одной из улиц города задержали военного с только что приобретенным закладкой метадоном. На служащего открыли дело и направили в Суворовский районный суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Солдат из Одессы приобрел через мессенжер путем закладки 0,560 г. метадона. Во время путешествия домой, военный встретился с полицейскими, а в процессе разговора с ними признался, что у него при себе есть психотропное вещество. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, изъяли у служащего 2 свертка фольги с наркотиками и задержали его.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.1 ст. 309 УК Украины (хранение наркотиков без цели сбыта). Суд освободил его от 2 лет лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, фигурант должен оплатить 7163 гривен на проведенную экспертизу.

Напомним, недавно мы писали о военном, который продавал патроны чтобы купить форму. А также о жителе Одесской области, который уклонился от мобилизации из-за болезни матери.