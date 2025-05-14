В Одессе задержали военного ВСУ с психотропами, которые он приобрел для собственных нужд - приговор суда

Военного в Одессе поймали с психотропами — наказание суда
В Одессе на одной из улиц города задержали военного с только что приобретенным закладкой метадоном. На служащего открыли дело и направили в Суворовский районный суд.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Солдат из Одессы приобрел через мессенжер путем закладки 0,560 г. метадона. Во время путешествия домой, военный встретился с полицейскими, а в процессе разговора с ними признался, что у него при себе есть психотропное вещество. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, изъяли у служащего 2 свертка фольги с наркотиками и задержали его.
Что решил суд
Военного признали виновным по ч.1 ст. 309 УК Украины (хранение наркотиков без цели сбыта). Суд освободил его от 2 лет лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, фигурант должен оплатить 7163 гривен на проведенную экспертизу.
Напомним, недавно мы писали о военном, который продавал патроны чтобы купить форму. А также о жителе Одесской области, который уклонился от мобилизации из-за болезни матери.
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