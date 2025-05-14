В Одесі затримали військового ЗСУ з психотропами, які він придбав для власних потреб - вирок суду

Військового в Одесі зловили з психотропами — покарання суду
В Одесі на одній з вулиць міста затримали війського із щойно придбанним закладинкою метадоном. На службовця відкрили справу та скерували до Суворівського районного суду.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Солдат з Одеси придбав через месенжер шляхом закладинки 0,560 г. метадону. Під час подорожі додому, військовий зустрівся з поліцейськими, а в процесі розмови із ними зізнався, що має при собі психотропну речовину. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, вилучили у службовця 2 згортки фольги з наркотиками та затримали його.
Що вирішив суд
Військового визнали винним за ч.1 ст.309 КК України (зберігання наркотиків без мети збуту). Суд звільнив його від 2 років позбавлення волі з аналогічним іспитовим терміном. Крім того, фігурант має сплатити 7163 гривень на проведену експертизу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який продавав патрони щоб купити форму. А також про мешканця Одещини, який ухилився від мобілізації через хворобу матері.
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