Завтра в Одессе отключат газ с 8:00 до 18:00 - предупреждает Одессагаз

Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 15 мая, жители сотен домов в Одессе останутся без газа из-за работ на газопроводе. Поставки обещают восстановить до 18:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба Одессагаза.

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Где отключат газ

Тысячам одесситов завтра отключат газ из-за проведения работ на газопроводе среднего давления. Этот объект расположен на ул. Балковской. Временно отключены от газоснабжения будут потребители по следующим адресам:

ул. 4-я Заводская, 2;

ул. 5-я Заводская: 20, 21, 231б;

ул. Балковская: 126, 126а, 128, 130, 130а;

ул. В. Стуса: 2/1, 2б, 2б/1а, 2д, 10;

ул. М. Вороного: 3, 11а, 13а, 13, 18, 18а;

ул. Г. Гамова, 3;

ул. Дальницкая, 53;

ул. Желябова: 1, 3, 4, 4/1, 4а, 4в;

ул. Заньковецкой: 7, 7/3, 7/7, 7/9, 9, 19;

ул. Литовская, 20;

ул. Мельницкая: 3, 13, 29б, 31;

ул. Онежская: 3, 5, 28, 30, 32, 34;

ул. Строганова, 35;

ул. Фабричная, 1;

пл. Алексеевская, 15а/2.

Работы будут проводиться с 8:00 до 18:00.

"Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Предупреждение Одессагаза. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, почему сегодня отключали воду. А также о ремонте на электросетях Одессы.