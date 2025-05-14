Відключення електрики сьогодні - чому в одеситів немає світла

ДТЕК працює. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 14 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 20:00, залежно від району.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Метизна,

Килимова,

Гобеленова,

Фахова,

Бондарна, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,

Пересипська,

Аграрна, 1-21,

Балтська дорога, 25-84,

Ю.Крашевського, 1а-42,

Вікандера і Ларсена, 1-103,

Головна, 1-33,

Горбиста, 1-15,

Дзвінка, 1-32,

Долинська, 13-33,

Жевахова, 3а-61а,

Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 87, 81, 103,111,

Закарпатська, 1-72, 209,

Кавказька, 1-41,

Кар’єрна, 1-25,

Каришковського, 3-60,

Локомотивна,1-27,

Лютнева, 1-59,

П.Болбочана, 4а,

Посівна, 1-56,

Прокатна, 1- 12а,

Ринкова, 7,

Фахова, 15,

Флотська, 2-29,

пл. Волова, 2-29,

пров. 10-й, 13-й Чорноморський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Балтський,

пров. Технарський,

пров. Арковий,

пров. Паркетний,

пров. Корковий,

пров. Кодимський,

пров. Анкерний,

пров. Бейтельсбахера,

пров. Меблевий,

пров. Волтона,

пров. 1-й, 2-й Лютневий,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Чорноморський,

пров. Асєєва, 1-57а,

пров. Баркасний, 1,1а,2,4,

пров. Савранський, 3-10,

пров. Бориса Кифоренка, 2-35,

пров. Віктора Діхтієвського, 1-22,

пров. Володимира Терещенка, 7,13а,

пров. Ігоря Кисельова, 1-33,

пров. Кавказький, 1-8,

пров. Навігаційний, 1-19,

пров. Неплія, 1-12,

пров. Олега Андрійця, 1-7,

пров. Олега Стороженка, 2,

пров. Олександра Пресича, 2-26,

пров. Стороженка, 6-10,

Скаржинського, 1-11.

Роботи до 17:00.

2-а лінія на житловому масиві,

12, 1-а,2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,

Велика Садова,

Глаубермана, 2а,11,13,15,17, 1/гар, 2, 3, 164,

Донецька, 1/1-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Котлєєвська, 10- 20,

Мала Садова, 1-22,

Чайкова,

Олександра Кошиця, 1-69,

Похила,

Мариупольська, 20-68б,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7.

Роботи до 19:00.

28 бригади, 3-27,

просп. Князя Володимира Великого.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Балківська, 54,54б,54в,

Чумацька, 7,41.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

Левітана, 123б

Роботи обіцяють завершити до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку з 1 травня. А також про ймовірне підвищення вартості води.