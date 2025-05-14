Відключення електрики сьогодні - чому в одеситів немає світла

Відключення світла сьогодні — кого з одеситів торкнеться
Сьогодні, 14 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 20:00, залежно від району.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Метизна,
- Килимова,
- Гобеленова,
- Фахова,
- Бондарна, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
- Пересипська,
- Аграрна, 1-21,
- Балтська дорога, 25-84,
- Ю.Крашевського, 1а-42,
- Вікандера і Ларсена, 1-103,
- Головна, 1-33,
- Горбиста, 1-15,
- Дзвінка, 1-32,
- Долинська, 13-33,
- Жевахова, 3а-61а,
- Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 87, 81, 103,111,
- Закарпатська, 1-72, 209,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-25,
- Каришковського, 3-60,
- Локомотивна,1-27,
- Лютнева, 1-59,
- П.Болбочана, 4а,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1- 12а,
- Ринкова, 7,
- Фахова, 15,
- Флотська, 2-29,
- пл. Волова, 2-29,
- пров. 10-й, 13-й Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Балтський,
- пров. Технарський,
- пров. Арковий,
- пров. Паркетний,
- пров. Корковий,
- пров. Кодимський,
- пров. Анкерний,
- пров. Бейтельсбахера,
- пров. Меблевий,
- пров. Волтона,
- пров. 1-й, 2-й Лютневий,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Чорноморський,
- пров. Асєєва, 1-57а,
- пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
- пров. Савранський, 3-10,
- пров. Бориса Кифоренка, 2-35,
- пров. Віктора Діхтієвського, 1-22,
- пров. Володимира Терещенка, 7,13а,
- пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Навігаційний, 1-19,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Олега Андрійця, 1-7,
- пров. Олега Стороженка, 2,
- пров. Олександра Пресича, 2-26,
- пров. Стороженка, 6-10,
- Скаржинського, 1-11.
Роботи до 17:00.
- 2-а лінія на житловому масиві,
- 12, 1-а,2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
- Велика Садова,
- Глаубермана, 2а,11,13,15,17, 1/гар, 2, 3, 164,
- Донецька, 1/1-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Котлєєвська, 10- 20,
- Мала Садова, 1-22,
- Чайкова,
- Олександра Кошиця, 1-69,
- Похила,
- Мариупольська, 20-68б,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7.
Роботи до 19:00.
- 28 бригади, 3-27,
- просп. Князя Володимира Великого.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Балківська, 54,54б,54в,
- Чумацька, 7,41.
Роботи до 20:00.
Південний РЕМ:
- Левітана, 123б
Роботи обіцяють завершити до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку з 1 травня. А також про ймовірне підвищення вартості води.
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