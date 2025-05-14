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Відключення світла сьогодні — кого з одеситів торкнеться

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Дата публікації: 14 травня 2025 09:50
Відключення електрики сьогодні - чому в одеситів немає світла
ДТЕК працює. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 14 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 20:00, залежно від району.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Метизна,
  • Килимова,
  • Гобеленова,
  • Фахова,
  • Бондарна, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
  • Пересипська,
  • Аграрна, 1-21,
  • Балтська дорога, 25-84,
  •  Ю.Крашевського, 1а-42,
  • Вікандера і Ларсена, 1-103,
  • Головна, 1-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвінка, 1-32,
  • Долинська, 13-33,
  • Жевахова, 3а-61а,
  • Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 87, 81, 103,111,
  • Закарпатська, 1-72,  209,
  • Кавказька, 1-41,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Каришковського, 3-60,
  • Локомотивна,1-27,
  • Лютнева, 1-59,
  • П.Болбочана, 4а,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1- 12а,
  • Ринкова, 7,
  • Фахова, 15,
  • Флотська, 2-29,
  • пл. Волова, 2-29,
  •  пров. 10-й, 13-й Чорноморський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Балтський,
  • пров. Технарський,
  • пров. Арковий,
  • пров. Паркетний,
  • пров. Корковий,
  • пров. Кодимський,
  • пров. Анкерний,
  • пров. Бейтельсбахера,
  • пров. Меблевий,
  • пров. Волтона,
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Чорноморський,
  • пров. Асєєва, 1-57а,
  • пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
  • пров. Савранський, 3-10,
  • пров. Бориса Кифоренка, 2-35,
  • пров. Віктора Діхтієвського, 1-22,
  • пров. Володимира Терещенка, 7,13а,
  • пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Навігаційний, 1-19,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Олега Андрійця, 1-7,
  • пров. Олега Стороженка, 2,
  • пров. Олександра Пресича, 2-26,
  • пров. Стороженка,  6-10,
  • Скаржинського, 1-11.

Роботи до 17:00.

  • 2-а лінія на житловому масиві,
  • 12, 1-а,2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана, 2а,11,13,15,17, 1/гар, 2, 3, 164,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Котлєєвська, 10- 20,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Чайкова,
  • Олександра Кошиця, 1-69,
  • Похила,
  • Мариупольська, 20-68б,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7.

Роботи до 19:00.

  • 28 бригади, 3-27,
  • просп. Князя Володимира Великого. 

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Балківська, 54,54б,54в,
  • Чумацька, 7,41. 

Роботи до 20:00. 

Південний РЕМ:

  • Левітана, 123б                                     

Роботи обіцяють завершити до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку з 1 травня. А також про ймовірне підвищення вартості води.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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