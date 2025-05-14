Отключение электричества сегодня - почему у одесситов нет света

Отключение света сегодня — кого из одесситов коснется
Сегодня, 14 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Завершить восстановительные мероприятия обещают до 20:00, в зависимости от района.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- Метизная,
- Ковровая,
- Гобеленова,
- Фаховая,
- Бондарная, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
- Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 25-84,
- Ю.Крашевского, 1а-42,
- Викандера и Ларсена, 1-103,
- Главная, 1-33,
- Горбиста, 1-15,
- Дзвинка, 1-32,
- Долинская, 13-33,
- Жевахова, 3а-61а,
- Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 87, 81, 103,111,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Каришковского, 3-60,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- П.Болбочана, 4а,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1- 12а,
- Рыночная, 7,
- 15, профессиональная, 15,
- Флотская, 2-29,
- пл. Волова, 2-29,
- переулок 10-й, 13-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Балтский,
- переулок Технарский,
- переулок Арочный,
- переулок Паркетный,
- переулок Корковый,
- переулок Кодымский,
- переулок Анкерный,
- переулок Бейтельсбахера,
- переулок Мебельный,
- переулок Волтона,
- переулок 1-й, 2-й Февральский,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,
- переулок Асеева, 1-57а,
- переулок Баркасный, 1,1а,2,4,
- переулок Савранский, 3-10,
- переулок Бориса Кифоренко, 2-35,
- переулок. Виктора Дихтиевского, 1-22,
- переулок. Владимира Терещенко, 7,13а,
- переулок Игоря Киселева, 1-33,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Олега Андрийца, 1-7,
- переулок Олега Стороженко, 2,
- переулок Александра Пресича, 2-26,
- переулок Стороженко, 6-10,
- Скаржинского, 1-11.
Работы до 17:00.
- 2-я линия на жилом массиве,
- 12, 1-а,2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
- Большая Садовая,
- Глаубермана, 2а,11,13,15,17, 1/гар, 2, 3, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Котлеевская, 10-20,
- Малая Садовая, 1-22,
- Чайкова,
- Александра Кошица, 1-69,
- Наклонная,
- Мариупольская, 20-68б,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7.
Работы до 19:00.
- 28 бригады, 3-27,
- просп. Князя Владимира Великого.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Балковская, 54,54б,54в,
- Чумацкая, 7,41.
Работы до 20:00.
Южный РЭС:
- Левитана, 123б
Работы обещают завершить до 17:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку с 1 мая. А также о вероятном повышении стоимости воды.
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