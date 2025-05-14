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Отключение света сегодня — кого из одесситов коснется

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Дата публикации 14 мая 2025 09:50
Отключение электричества сегодня - почему у одесситов нет света
ДТЭК работает. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 14 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Завершить восстановительные мероприятия обещают до 20:00, в зависимости от района.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Метизная,
  • Ковровая,
  • Гобеленова,
  • Фаховая,
  • Бондарная, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
  • Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 25-84,
  • Ю.Крашевского, 1а-42,
  • Викандера и Ларсена, 1-103,
  • Главная, 1-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвинка, 1-32,
  • Долинская, 13-33,
  • Жевахова, 3а-61а,
  • Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 87, 81, 103,111,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Каришковского, 3-60,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская, 1-59,
  • П.Болбочана, 4а,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1- 12а,
  • Рыночная, 7,
  • 15, профессиональная, 15,
  • Флотская, 2-29,
  • пл. Волова, 2-29,
  • переулок 10-й, 13-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Балтский,
  • переулок Технарский,
  • переулок Арочный,
  • переулок Паркетный,
  • переулок Корковый,
  • переулок Кодымский,
  • переулок Анкерный,
  • переулок Бейтельсбахера,
  • переулок Мебельный,
  • переулок Волтона,
  • переулок 1-й, 2-й Февральский,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,
  • переулок Асеева, 1-57а,
  • переулок Баркасный, 1,1а,2,4,
  • переулок Савранский, 3-10,
  • переулок Бориса Кифоренко, 2-35,
  • переулок. Виктора Дихтиевского, 1-22,
  • переулок. Владимира Терещенко, 7,13а,
  • переулок Игоря Киселева, 1-33,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Олега Андрийца, 1-7,
  • переулок Олега Стороженко, 2,
  • переулок Александра Пресича, 2-26,
  • переулок Стороженко, 6-10,
  • Скаржинского, 1-11.

Работы до 17:00.

  • 2-я линия на жилом массиве,
  • 12, 1-а,2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана, 2а,11,13,15,17, 1/гар, 2, 3, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Котлеевская, 10-20,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Чайкова,
  • Александра Кошица, 1-69,
  • Наклонная,
  • Мариупольская, 20-68б,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7.

Работы до 19:00.

  • 28 бригады, 3-27,
  • просп. Князя Владимира Великого.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Балковская, 54,54б,54в,
  • Чумацкая, 7,41.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

  • Левитана, 123б

Работы обещают завершить до 17:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку с 1 мая. А также о вероятном повышении стоимости воды.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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