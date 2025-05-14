Отключение электричества сегодня - почему у одесситов нет света

ДТЭК работает. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 14 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Завершить восстановительные мероприятия обещают до 20:00, в зависимости от района.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Метизная,

Ковровая,

Гобеленова,

Фаховая,

Бондарная, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,

Пересыпская,

Аграрная, 1-21,

Балтская дорога, 25-84,

Ю.Крашевского, 1а-42,

Викандера и Ларсена, 1-103,

Главная, 1-33,

Горбиста, 1-15,

Дзвинка, 1-32,

Долинская, 13-33,

Жевахова, 3а-61а,

Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 87, 81, 103,111,

Закарпатская, 1-72, 209,

Кавказская, 1-41,

Карьерная, 1-25,

Каришковского, 3-60,

Локомотивная, 1-27,

Февральская, 1-59,

П.Болбочана, 4а,

Посевная, 1-56,

Прокатная, 1- 12а,

Рыночная, 7,

15, профессиональная, 15,

Флотская, 2-29,

пл. Волова, 2-29,

переулок 10-й, 13-й Черноморский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Балтский,

переулок Технарский,

переулок Арочный,

переулок Паркетный,

переулок Корковый,

переулок Кодымский,

переулок Анкерный,

переулок Бейтельсбахера,

переулок Мебельный,

переулок Волтона,

переулок 1-й, 2-й Февральский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,

переулок Асеева, 1-57а,

переулок Баркасный, 1,1а,2,4,

переулок Савранский, 3-10,

переулок Бориса Кифоренко, 2-35,

переулок. Виктора Дихтиевского, 1-22,

переулок. Владимира Терещенко, 7,13а,

переулок Игоря Киселева, 1-33,

переулок Кавказский, 1-8,

переулок Навигационный, 1-19,

переулок Неплия, 1-12,

переулок Олега Андрийца, 1-7,

переулок Олега Стороженко, 2,

переулок Александра Пресича, 2-26,

переулок Стороженко, 6-10,

Скаржинского, 1-11.

Работы до 17:00.

2-я линия на жилом массиве,

12, 1-а,2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,

Большая Садовая,

Глаубермана, 2а,11,13,15,17, 1/гар, 2, 3, 164,

Донецкая, 1/1-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Котлеевская, 10-20,

Малая Садовая, 1-22,

Чайкова,

Александра Кошица, 1-69,

Наклонная,

Мариупольская, 20-68б,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7.

Работы до 19:00.

28 бригады, 3-27,

просп. Князя Владимира Великого.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Балковская, 54,54б,54в,

Чумацкая, 7,41.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

Левитана, 123б

Работы обещают завершить до 17:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку с 1 мая. А также о вероятном повышении стоимости воды.