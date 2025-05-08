Підвищення вартості води в Одесі очікується після завершення війни — Інфоксводоканал

Після війни одеситів очікує підвищення тарифу на воду
В Одесі після завершення військового стану є вирогідність підвищення тарифу на воду для населення. З нинішніх 35 гривень вартість послуги може зрости до 55 гривень 44 копійок за кубометр.
Про це виданню "Інтент" повідомив керівник інформаційного центру "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.
Підвищення після війни
На думку представників Інфоксводоканалу, аби покрити усі витрати підприємства-постачальника, тариф на воду має бути встановлений на рівні 55,44 гривень. Однак згодом сумма підвищення може змінюватися, в залежності від ситуації.
"Який буде тариф, і коли закінчиться військовий стан, ми не знаємо, тому що на той момент, можливо, нацкомісія вестиме перерахунок, можливо, все подешевшає, а можливо, навпаки, буде подорожчання. Я думаю, що ця цифра, швидше за все, буде інша", — каже керівник інформаційного центру "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.
Чинний тариф та заборгованності
Чинний тариф 35 гривень був встановлений ще влітку 2024 року і він більше не відповідає реальним витратам підприємства на водопостачання. Підвищення вартості пов'язане також із значним рівнем заборгованості споживачів. Якщо на 1 січня 2022 року загальна сума невиплачених коштів складала 315 мільйонів гривень, то зараз вона зросла до 462 мільйонів. А в окремі місяці майже сягала півмільярда. Основну частину від цих грошей — 329 мільйонів або 71%, становить борг населення. Юридичні особи винні 133 мільйони гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку з 1 травня. А також про те, чому вчора не було води в Одесі.
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