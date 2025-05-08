Підвищення вартості води в Одесі очікується після завершення війни — Інфоксводоканал

Кран з водою. фото ілюстративне: Укрхіманаліз

В Одесі після завершення військового стану є вирогідність підвищення тарифу на воду для населення. З нинішніх 35 гривень вартість послуги може зрости до 55 гривень 44 копійок за кубометр.

Про це виданню "Інтент" повідомив керівник інформаційного центру "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.

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Підвищення після війни

На думку представників Інфоксводоканалу, аби покрити усі витрати підприємства-постачальника, тариф на воду має бути встановлений на рівні 55,44 гривень. Однак згодом сумма підвищення може змінюватися, в залежності від ситуації.

"Який буде тариф, і коли закінчиться військовий стан, ми не знаємо, тому що на той момент, можливо, нацкомісія вестиме перерахунок, можливо, все подешевшає, а можливо, навпаки, буде подорожчання. Я думаю, що ця цифра, швидше за все, буде інша", — каже керівник інформаційного центру "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.

Чинний тариф та заборгованності

Чинний тариф 35 гривень був встановлений ще влітку 2024 року і він більше не відповідає реальним витратам підприємства на водопостачання. Підвищення вартості пов'язане також із значним рівнем заборгованості споживачів. Якщо на 1 січня 2022 року загальна сума невиплачених коштів складала 315 мільйонів гривень, то зараз вона зросла до 462 мільйонів. А в окремі місяці майже сягала півмільярда. Основну частину від цих грошей — 329 мільйонів або 71%, становить борг населення. Юридичні особи винні 133 мільйони гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку з 1 травня. А також про те, чому вчора не було води в Одесі.