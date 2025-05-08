Повышение стоимости воды в Одессе ожидается после завершения войны — Инфоксводоканал

После войны одесситов ожидает повышение тарифа на воду
В Одессе после завершения военного положения есть вероятность повышения тарифа на воду для населения. С нынешних 35 гривен стоимость услуги может вырасти до 55 гривен 44 копеек за кубометр.
Об этом изданию "Интент" сообщил руководитель информационного центра "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.
Повышение после войны
По мнению представителей Инфоксводоканала, чтобы покрыть все расходы предприятия-поставщика, тариф на воду должен быть установлен на уровне 55,44 гривны. Однако впоследствии сумма повышения может меняться, в зависимости от ситуации.
"Какой будет тариф, и когда закончится военное положение, мы не знаем, потому что на тот момент, возможно, нацкомиссия будет вести перерасчет, возможно, все подешевеет, а возможно, наоборот, будет подорожание. Я думаю, что эта цифра, скорее всего, будет другая", — говорит руководитель информационного центра "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.
Действующий тариф и задолженности
Действующий тариф 35 гривен был установлен еще летом 2024 года и он больше не соответствует реальным затратам предприятия на водоснабжение. Повышение стоимости связано также со значительным уровнем задолженности потребителей. Если на 1 января 2022 года общая сумма невыплаченных средств составляла 315 миллионов гривен, то сейчас она выросла до 462 миллионов. А в отдельные месяцы почти достигала полумиллиарда. Основную часть от этих денег — 329 миллионов или 71%, составляет долг населения. Юридические лица должны 133 миллиона гривен.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку с 1 мая. А также о том, почему вчера не было воды в Одессе.
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