Повышение стоимости воды в Одессе ожидается после завершения войны — Инфоксводоканал

Кран с водой. фото иллюстративное: Укрхиманализ

В Одессе после завершения военного положения есть вероятность повышения тарифа на воду для населения. С нынешних 35 гривен стоимость услуги может вырасти до 55 гривен 44 копеек за кубометр.

Об этом изданию "Интент" сообщил руководитель информационного центра "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.

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Повышение после войны

По мнению представителей Инфоксводоканала, чтобы покрыть все расходы предприятия-поставщика, тариф на воду должен быть установлен на уровне 55,44 гривны. Однако впоследствии сумма повышения может меняться, в зависимости от ситуации.

"Какой будет тариф, и когда закончится военное положение, мы не знаем, потому что на тот момент, возможно, нацкомиссия будет вести перерасчет, возможно, все подешевеет, а возможно, наоборот, будет подорожание. Я думаю, что эта цифра, скорее всего, будет другая", — говорит руководитель информационного центра "Инфоксводоканала" Сергей Чабан.

Действующий тариф и задолженности

Действующий тариф 35 гривен был установлен еще летом 2024 года и он больше не соответствует реальным затратам предприятия на водоснабжение. Повышение стоимости связано также со значительным уровнем задолженности потребителей. Если на 1 января 2022 года общая сумма невыплаченных средств составляла 315 миллионов гривен, то сейчас она выросла до 462 миллионов. А в отдельные месяцы почти достигала полумиллиарда. Основную часть от этих денег — 329 миллионов или 71%, составляет долг населения. Юридические лица должны 133 миллиона гривен.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку с 1 мая. А также о том, почему вчера не было воды в Одессе.