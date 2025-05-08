Разрушение морвокзала. Фото: Новини.LIVE

Пользователи соцсетей показали, как сегодня выглядит одесский морвокзал со стороны порта. Масштабы разрушений одного из символов города в результате российских атак поражают.

Видео с изуродованным морвокзалом распространяется по соцсетям.

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На кадрах, которые распространяются по соцсетям, можно увидеть одесский морской вокзал после многочисленных атак РФ. Здание почти полностью осталось без остекления, на нижних и средних этажах его нет вообще. Кроме того, значительно повреждены и сами конструкции: мощные взрывные волны деформировали даже бетонные стены. Одессит, который выложил это видео, не может сдержать эмоций, глядя на такую картину.

"Одесский морской вокзал... Рашисты, вы только разрушать умеете, больше ничего. О вас память останется на века", — говорит автор видео.

Одесский морвокзал. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об объемах экспорта из портов Одесской области. А также о передаче некоторых терминалов в Черноморске Польше в аренду.