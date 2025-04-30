Україна запропонувала Польщі взяти порт Чорноморська в концесію

Порт у Чорноморську. Фото: Чорноморський порт

Україна запропонувала Польщі взяти 2 термінали порту Чорноморська на Одещині в концесію. Об'єкти підприємства протягом 2025-го можуть передати польським бізнесменам в оренду за результатами тендеру на наступні 40 років.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громан і територій України.

Реклама

Читайте також:

Передача терміналів

На інвестиційній конференції у Варшаві українська делегація презентувала стратегічний концесійний проект. Йдеться про передачу у довгострокову оренду контейнерного та універсального терміналів Чорноморська на 40 років. Обидва об'єкти можуть вміщувати до 760 тис. контейнерів та приймати понад 5 млн тонн вантажів на рік. Вже готова тендерна документація із прописаними умовами, структурою ризиків та гарантіями з боку держави.

"Порт Чорноморськ — це яскравий приклад того, як міжнародний бізнес може долучитися до створення нової інфраструктури на засадах прозорості, ефективності й комерційної доцільності", — каже перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум

Тендер серед зацікавлених інвесторів заплановано на другий квартал 2025 року, підписання концесійного контракту — на четвертий.

Перемовини щодо терміналів

Обговорення концесії порту у Чорноморську розпочалося ще до початку повномасштабної війни. У 2023 році було підтверджено, що в концесію готові передати перший (контейнерний) та п'ятий термінали. Також було активізовано роботу над іншими морськими проектами — зокрема, в Ольвії та Херсоні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про небезпеку морського коридору. А також про розкрадання українських кораблів у Криму.