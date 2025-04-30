Украина предложила Польше взять порт Черноморска в концессию

Порт в Черноморске. Фото: Черноморский порт

Украина предложила Польше взять два терминала порта Черноморска на Одесчине в концессию. Объекты предприятия в течение 2025 года могут передать польским бизнесменам в аренду по результатам тендера на следующие 40 лет.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

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Передача терминалов

На инвестиционной конференции в Варшаве украинская делегация представила стратегический концессионный проект. Речь идет о передаче в долгосрочную аренду контейнерного и универсального терминалов Черноморска на 40 лет. Оба объекта могут вмещать до 760 тыс. контейнеров и принимать более 5 млн тонн грузов в год. Уже готова тендерная документация с прописанными условиями, структурой рисков и гарантиями со стороны государства.

"Порт Черноморск — это яркий пример того, как международный бизнес может присоединиться к созданию новой инфраструктуры на основе прозрачности, эффективности и коммерческой целесообразности", — говорит первый заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум.

Тендер среди заинтересованных инвесторов запланирован на второй квартал 2025 года, подписание концессионного контракта — на четвертый.

Переговоры по терминалам

Обсуждение концессии порта в Черноморске началось еще до начала полномасштабной войны. В 2023 году было подтверждено, что в концессию готовы передать первый (контейнерный) и пятый терминалы. Также была активизирована работа над другими морскими проектами — в частности, в Ольвии и Херсоне.

Напомним, недавно мы писали об опасности морского коридора. А также о хищении украинских кораблей в Крыму.