Користувачі соцмереж показали як сьогодні виглядає одеський морвокзал зі сторони порту - мастаби руйнацій

Руйнація морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

Користувачі соцмереж показали як сьогодні виглядає одеський морвокзал зі сторони порту. Масштаби руйнацій одного з символів міста внаслідок російських атак вражають.

Відео із понівеченим морвокзалом шириться соцмережами.

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На кадрах, які ширяться соцмережами, можна побачити одеський морський вокзал після чисельних атак РФ. Будівля майже повністю лишилася без скління, на нижніх та середніх поверхах його немає взагалі. Крім того, значно пошкоджені і самі конструкції: потужні вибухові хвилі деформували навіть бетонні стіни. Одесит, який виклав це відео, не може стримати емоцій, дивлячись на таку картину.

"Одеський морський вокзал... Рашисти, ви тільки руйнувати вмієте, більше нічого. Про вас пам'ять залишиться на віки", — каже автор відео.

Одеський морвокзал. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обсяги експорту з портів Одещини. А також про передачу деяких терміналів у Чорноморську Польщі в оренду.