В Одессе завтра отключат воду — на каких улицах и какие адреса бюветов

Бювет Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 8 мая, в нескольких районах Одессы будет временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых ремонтов на водопроводных сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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Завтра с 09:00 до 23:00 без водоснабжения останутся жители следующих улиц города:

ул. Ярослава Баиса (ранее Высоцкого), 18-24,

ул. Семена Палия, 125-127,

ул. Владислава Бувалкина (ранее Бочарова), 57-73.

Телефоны для справок

Узнать об актуальной ситуации с водоснабжением можно круглосуточно по номерам Инфоксводоканала:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку с 1 мая. А также о проверке одесских пляжей на меры безопасности.