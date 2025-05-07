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В Одессе отключат воду на целый день — кому приготовиться

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Дата публикации 7 мая 2025 17:25
В Одессе завтра отключат воду — на каких улицах и какие адреса бюветов
Бювет Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 8 мая, в нескольких районах Одессы будет временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых ремонтов на водопроводных сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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Завтра с 09:00 до 23:00 без водоснабжения останутся жители следующих улиц города:

  • ул. Ярослава Баиса (ранее Высоцкого), 18-24,
  • ул. Семена Палия, 125-127,
  • ул. Владислава Бувалкина (ранее Бочарова), 57-73.

Телефоны для справок

Узнать об актуальной ситуации с водоснабжением можно круглосуточно по номерам Инфоксводоканала:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку с 1 мая. А также о проверке одесских пляжей на меры безопасности.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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