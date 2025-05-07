В Одессе завтра отключат воду — на каких улицах и какие адреса бюветов

В Одессе отключат воду на целый день — кому приготовиться
Завтра, 8 мая, в нескольких районах Одессы будет временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых ремонтов на водопроводных сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Кто будет без воды
Завтра с 09:00 до 23:00 без водоснабжения останутся жители следующих улиц города:
- ул. Ярослава Баиса (ранее Высоцкого), 18-24,
- ул. Семена Палия, 125-127,
- ул. Владислава Бувалкина (ранее Бочарова), 57-73.
Телефоны для справок
Узнать об актуальной ситуации с водоснабжением можно круглосуточно по номерам Инфоксводоканала:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку с 1 мая. А также о проверке одесских пляжей на меры безопасности.
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