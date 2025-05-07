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Головна Одеса В Одесі відключать воду на цілий день — кому приготуватися

В Одесі відключать воду на цілий день — кому приготуватися

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Дата публікації: 7 травня 2025 17:25
В Одесі завтра відключать воду — на яких вулицях та які адреси бюветів
Бювет Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 8 травня, у кількох районах Одеси буде тимчасово припинено водопостачання через проведення планових ремонтів на водопровідних мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. 

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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Завтра з 09:00 до 23:00 без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць міста:

  • вул. Ярослава Баїса (раніше Висоцького), 18-24,
  • вул. Семена Палія, 125-127,
  • вул. Владислава Бувалкіна (раніше Бочарова), 57-73.

Телефони для довідок

Дізнатися про актуальну ситуацію із водопостачанням можна цілодобово за номерами Інфоксводоканалу:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155.

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку з 1 травня. А також про перевірку одеських пляжів на заходи безпеки.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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