В Одесі завтра відключать воду — на яких вулицях та які адреси бюветів

Бювет Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 8 травня, у кількох районах Одеси буде тимчасово припинено водопостачання через проведення планових ремонтів на водопровідних мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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Завтра з 09:00 до 23:00 без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць міста:

вул. Ярослава Баїса (раніше Висоцького), 18-24,

вул. Семена Палія, 125-127,

вул. Владислава Бувалкіна (раніше Бочарова), 57-73.

Телефони для довідок

Дізнатися про актуальну ситуацію із водопостачанням можна цілодобово за номерами Інфоксводоканалу:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку з 1 травня. А також про перевірку одеських пляжів на заходи безпеки.