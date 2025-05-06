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Головна Одеса Одеситам знову відключили воду — адреси бюветів міста

Одеситам знову відключили воду — адреси бюветів міста

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Дата публікації: 6 травня 2025 13:22
В Одесі відключели воду — коли Інфоксводоканал відновить водопостачання
Бювет в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 травня, у кількох районах Одеси тимчасово припинено водопостачання через проведення планових ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. 

Про це у вівторок, 6 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Через проведення запланованих ремонтних робіт води немає на 9 вулицях міста.

До 16:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Мацієвської — частково; 
  • вул. Пилипа Орлика — усі будинки; 
  • пров. Марії Станішевської — усі будинки.

До 17:00 без води будуть жителі:  

  • вул. Івана і Юрія Лип, 6-26 — усі будинки; 
  • вул. Академіка Філатова, 21-57 — усі будинки; 
  • вул. Євгена Танцюри, 14-22 — усі будинки; 
  • вул. Космонавтів, 12-28 — усі будинки; 
  • вул. Героїв Крут, 11-54 — усі будинки; 
  • вул. Іцхака Рабіна, 1-11 — усі будинки.
Одеситам знову відключили воду — адреси бюветів міста - фото 1
Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому сьогодні відключали електрику.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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