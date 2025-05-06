В Одесі відключели воду — коли Інфоксводоканал відновить водопостачання

Бювет в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 травня, у кількох районах Одеси тимчасово припинено водопостачання через проведення планових ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.

Про це у вівторок, 6 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Через проведення запланованих ремонтних робіт води немає на 9 вулицях міста.

До 16:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Мацієвської — частково;

вул. Пилипа Орлика — усі будинки;

пров. Марії Станішевської — усі будинки.

До 17:00 без води будуть жителі:

вул. Івана і Юрія Лип, 6-26 — усі будинки;

вул. Академіка Філатова, 21-57 — усі будинки;

вул. Євгена Танцюри, 14-22 — усі будинки;

вул. Космонавтів, 12-28 — усі будинки;

вул. Героїв Крут, 11-54 — усі будинки;

вул. Іцхака Рабіна, 1-11 — усі будинки.

Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому сьогодні відключали електрику.