В Одесі відключели воду — коли Інфоксводоканал відновить водопостачання

Одеситам знову відключили воду — адреси бюветів міста
Сьогодні, 6 травня, у кількох районах Одеси тимчасово припинено водопостачання через проведення планових ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.
Про це у вівторок, 6 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
Через проведення запланованих ремонтних робіт води немає на 9 вулицях міста.
До 16:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Мацієвської — частково;
- вул. Пилипа Орлика — усі будинки;
- пров. Марії Станішевської — усі будинки.
До 17:00 без води будуть жителі:
- вул. Івана і Юрія Лип, 6-26 — усі будинки;
- вул. Академіка Філатова, 21-57 — усі будинки;
- вул. Євгена Танцюри, 14-22 — усі будинки;
- вул. Космонавтів, 12-28 — усі будинки;
- вул. Героїв Крут, 11-54 — усі будинки;
- вул. Іцхака Рабіна, 1-11 — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому сьогодні відключали електрику.
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