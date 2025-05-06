В Одессе сегодня отключение света - адреса и когда ДТЭК вернет электричество

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 6 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Восстановить поставки обещают до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

Метизная,

Ковровая,

Гобеленова,

Фаховая,

Бондарная,

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,7-а,8-а,9-а Пересыпская,

Аграрная, 1-21,

Балтская дорога, 25-84,

Ю.Крашевского, 1а-42,

Викандера и Ларсена, 2-86,

Главная, 1-33,

Горбиста, 1-15,

Дзвинка, 1-32,

Долинская, 14-33,

Жевахова, 4-61а,

Жевахова гора, 103,111, 17, 22, 30, 72,87, 81,

Закарпатская, 1-72, 209,

Кавказская, 1-41,

Карьерная, 1-25,

Каришковского, 2-60,

Локомотивная, 1-27,

Февральская, 1-59,

Посевная, 1-56,

Прокатная, 1-12,

Рыночная, 7,

15, Фаховая,

Флотская, 3-29,

пл. Волова, 2-29а,

П.Болбочана,

пер. 10-й, 13-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский

переулок Технарский,

переулок Арочный,

переулок Паркетный,

переулок Корковый,

переулок Кодымский,

переулок Анкерный,

переулок Бейтельсбахера,

переулок Мебельный,

переулок Волтона,

переулок 1-й, 2-й Февральский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,

переулок Асеева, 1-57а,

переулок Баркасный, 1,1а,2,4,

переулок Савранский, 3-10,

переулок Бориса Кифоренко, 2-35,

переулок. Виктора Дихтиевского, 1-22,

переулок. Владимира Терещенко, 7,13а,

переулок Игоря Киселева, 1-33,

переулок Кавказский, 1-8,

переулок Навигационный, 1-19,

переулок Неплия, 1-12,

переулок Олега Андрийца, 1-7,

переулок Олега Стороженко, 2-10,

переулок Александра Пресича, 1-26,

В.Скаржинского, 1-11.

Работы до 17:00.

Южный РЭС:

Академика Королева, 74-97,

Чикаленко Евгения, 64,

Семьи Глодан, 29.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Добровольцев, 1-3а,

Софиевская, 1-14.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости СДПТ для одесситов.