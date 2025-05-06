В Одессе сегодня отключение света - адреса и когда ДТЭК вернет электричество

Отключения света — тысячи одесситов остались без электричества
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Сегодня, 6 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Восстановить поставки обещают до 19:00, однако время может меняться.
Об этом сообщается на официальном канале города.
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У кого не будет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Северный РЭС:
- Метизная,
- Ковровая,
- Гобеленова,
- Фаховая,
- Бондарная,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,7-а,8-а,9-а Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 25-84,
- Ю.Крашевского, 1а-42,
- Викандера и Ларсена, 2-86,
- Главная, 1-33,
- Горбиста, 1-15,
- Дзвинка, 1-32,
- Долинская, 14-33,
- Жевахова, 4-61а,
- Жевахова гора, 103,111, 17, 22, 30, 72,87, 81,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Каришковского, 2-60,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12,
- Рыночная, 7,
- 15, Фаховая,
- Флотская, 3-29,
- пл. Волова, 2-29а,
- П.Болбочана,
- пер. 10-й, 13-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский
- переулок Технарский,
- переулок Арочный,
- переулок Паркетный,
- переулок Корковый,
- переулок Кодымский,
- переулок Анкерный,
- переулок Бейтельсбахера,
- переулок Мебельный,
- переулок Волтона,
- переулок 1-й, 2-й Февральский,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- переулок Асеева, 1-57а,
- переулок Баркасный, 1,1а,2,4,
- переулок Савранский, 3-10,
- переулок Бориса Кифоренко, 2-35,
- переулок. Виктора Дихтиевского, 1-22,
- переулок. Владимира Терещенко, 7,13а,
- переулок Игоря Киселева, 1-33,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Олега Андрийца, 1-7,
- переулок Олега Стороженко, 2-10,
- переулок Александра Пресича, 1-26,
- В.Скаржинского, 1-11.
Работы до 17:00.
Южный РЭС:
- Академика Королева, 74-97,
- Чикаленко Евгения, 64,
- Семьи Глодан, 29.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Добровольцев, 1-3а,
- Софиевская, 1-14.
Работы до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости СДПТ для одесситов.
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