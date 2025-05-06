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Отключения света — тысячи одесситов остались без электричества

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Дата публикации 6 мая 2025 10:48
В Одессе сегодня отключение света - адреса и когда ДТЭК вернет электричество
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 6 мая, в городе будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без света. Восстановить поставки обещают до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • Метизная,
  • Ковровая,
  • Гобеленова,
  • Фаховая,
  • Бондарная,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,7-а,8-а,9-а Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 25-84,
  • Ю.Крашевского, 1а-42,
  • Викандера и Ларсена, 2-86,
  • Главная, 1-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвинка, 1-32,
  • Долинская, 14-33,
  • Жевахова, 4-61а,
  • Жевахова гора, 103,111, 17, 22, 30, 72,87, 81,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Каришковского, 2-60,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская, 1-59,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12,
  • Рыночная, 7,
  • 15, Фаховая,
  • Флотская, 3-29,
  • пл. Волова, 2-29а,
  • П.Болбочана,
  • пер. 10-й, 13-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский
  • переулок Технарский,
  • переулок Арочный,
  • переулок Паркетный,
  • переулок Корковый,
  • переулок Кодымский,
  • переулок Анкерный,
  • переулок Бейтельсбахера,
  • переулок Мебельный,
  • переулок Волтона,
  • переулок 1-й, 2-й Февральский,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • переулок Асеева, 1-57а,
  • переулок Баркасный, 1,1а,2,4,
  • переулок Савранский, 3-10,
  • переулок Бориса Кифоренко, 2-35,
  • переулок. Виктора Дихтиевского, 1-22,
  • переулок. Владимира Терещенко, 7,13а,
  • переулок Игоря Киселева, 1-33,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Олега Андрийца, 1-7,
  • переулок Олега Стороженко, 2-10,
  • переулок Александра Пресича, 1-26,
  • В.Скаржинского, 1-11.

Работы до 17:00.

Южный РЭС:

  • Академика Королева, 74-97,
  • Чикаленко Евгения, 64,
  • Семьи Глодан, 29.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Добровольцев, 1-3а,
  • Софиевская, 1-14.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о стоимости СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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