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Головна Одеса Відключення світла — тисячі одеситів залишилися без електрики

Відключення світла — тисячі одеситів залишилися без електрики

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Дата публікації: 6 травня 2025 10:48
В Одесі сьогодні відключення світла - адреси та коли ДТЕК поверне електрику
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 6 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого не буде світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Метизна,
  • Килимова,
  • Гобеленова,
  • Фахова,
  • Бондарна,
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,7-а,8-а,9-а Пересипська,
  • Аграрна, 1-21,
  • Балтська дорога, 25-84,
  • Ю,Крашевського, 1а-42,
  • Вікандера і Ларсена, 2-86,
  • Головна, 1-33,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвінка, 1-32,
  • Долинська, 14-33,
  • Жевахова, 4-61а,
  • Жевахова гора, 103,111, 17, 22, 30, 72,87, 81,
  • Закарпатська, 1-72, 209,
  • Кавказька, 1-41,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Каришковського, 2-60,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Лютнева, 1-59,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1-12,
  • Ринкова, 7,
  • Фахова, 15,
  • Флотська, 3-29,
  • пл. Волова, 2-29а,
  • П.Болбочана,
  • пров. 10-й, 13-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Чорноморський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський
  • пров. Технарський,
  • пров. Арковий,
  • пров. Паркетний,
  • пров. Корковий,
  • пров. Кодимський,
  • пров. Анкерний,
  • пров. Бейтельсбахера,
  • пров. Меблевий,
  • пров. Волтона,
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
  • пров. Асєєва, 1-57а,
  • пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
  • пров. Савранський, 3-10,
  • пров. Бориса Кифоренка, 2-35,
  • пров. Віктора Діхтієвського, 1-22,
  • пров. Володимира Терещенка, 7,13а,
  • пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Навігаційний, 1-19,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Олега Андрійця, 1-7,
  • пров. Олега Стороженка, 2-10,
  • пров. Олександра Пресича, 1-26,
  • В.Скаржинського, 1-11.

Роботи до 17:00.

Південний РЕМ:

  • Академіка Корольова, 74-97,
  • Чикаленко Євгена, 64,
  • Сім'ї Глодан, 29. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Добровольців, 1-3а,
  • Софіївська, 1-14.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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