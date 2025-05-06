В Одесі сьогодні відключення світла - адреси та коли ДТЕК поверне електрику

Відключення світла — тисячі одеситів залишилися без електрики
Сьогодні, 6 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Метизна,
- Килимова,
- Гобеленова,
- Фахова,
- Бондарна,
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,7-а,8-а,9-а Пересипська,
- Аграрна, 1-21,
- Балтська дорога, 25-84,
- Ю,Крашевського, 1а-42,
- Вікандера і Ларсена, 2-86,
- Головна, 1-33,
- Горбиста, 1-15,
- Дзвінка, 1-32,
- Долинська, 14-33,
- Жевахова, 4-61а,
- Жевахова гора, 103,111, 17, 22, 30, 72,87, 81,
- Закарпатська, 1-72, 209,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-25,
- Каришковського, 2-60,
- Локомотивна, 1-27,
- Лютнева, 1-59,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1-12,
- Ринкова, 7,
- Фахова, 15,
- Флотська, 3-29,
- пл. Волова, 2-29а,
- П.Болбочана,
- пров. 10-й, 13-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський
- пров. Технарський,
- пров. Арковий,
- пров. Паркетний,
- пров. Корковий,
- пров. Кодимський,
- пров. Анкерний,
- пров. Бейтельсбахера,
- пров. Меблевий,
- пров. Волтона,
- пров. 1-й, 2-й Лютневий,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
- пров. Асєєва, 1-57а,
- пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
- пров. Савранський, 3-10,
- пров. Бориса Кифоренка, 2-35,
- пров. Віктора Діхтієвського, 1-22,
- пров. Володимира Терещенка, 7,13а,
- пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Навігаційний, 1-19,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Олега Андрійця, 1-7,
- пров. Олега Стороженка, 2-10,
- пров. Олександра Пресича, 1-26,
- В.Скаржинського, 1-11.
Роботи до 17:00.
Південний РЕМ:
- Академіка Корольова, 74-97,
- Чикаленко Євгена, 64,
- Сім'ї Глодан, 29.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Добровольців, 1-3а,
- Софіївська, 1-14.
Роботи до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.
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