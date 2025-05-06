В Одесі сьогодні відключення світла - адреси та коли ДТЕК поверне електрику

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 6 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Відновити постачання обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Метизна,

Килимова,

Гобеленова,

Фахова,

Бондарна,

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,7-а,8-а,9-а Пересипська,

Аграрна, 1-21,

Балтська дорога, 25-84,

Ю,Крашевського, 1а-42,

Вікандера і Ларсена, 2-86,

Головна, 1-33,

Горбиста, 1-15,

Дзвінка, 1-32,

Долинська, 14-33,

Жевахова, 4-61а,

Жевахова гора, 103,111, 17, 22, 30, 72,87, 81,

Закарпатська, 1-72, 209,

Кавказька, 1-41,

Кар’єрна, 1-25,

Каришковського, 2-60,

Локомотивна, 1-27,

Лютнева, 1-59,

Посівна, 1-56,

Прокатна, 1-12,

Ринкова, 7,

Фахова, 15,

Флотська, 3-29,

пл. Волова, 2-29а,

П.Болбочана,

пров. 10-й, 13-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Чорноморський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський

пров. Технарський,

пров. Арковий,

пров. Паркетний,

пров. Корковий,

пров. Кодимський,

пров. Анкерний,

пров. Бейтельсбахера,

пров. Меблевий,

пров. Волтона,

пров. 1-й, 2-й Лютневий,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,

пров. Асєєва, 1-57а,

пров. Баркасний, 1,1а,2,4,

пров. Савранський, 3-10,

пров. Бориса Кифоренка, 2-35,

пров. Віктора Діхтієвського, 1-22,

пров. Володимира Терещенка, 7,13а,

пров. Ігоря Кисельова, 1-33,

пров. Кавказький, 1-8,

пров. Навігаційний, 1-19,

пров. Неплія, 1-12,

пров. Олега Андрійця, 1-7,

пров. Олега Стороженка, 2-10,

пров. Олександра Пресича, 1-26,

В.Скаржинського, 1-11.

Роботи до 17:00.

Південний РЕМ:

Академіка Корольова, 74-97,

Чикаленко Євгена, 64,

Сім'ї Глодан, 29.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Добровольців, 1-3а,

Софіївська, 1-14.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про вартість УБПТ для одеситів.