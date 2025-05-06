В Одессе отключили воду — когда Инфоксводоканал возобновит водоснабжение

Одесситам снова отключили воду — адреса бюветов города
Сегодня, 6 мая, в нескольких районах Одессы временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.
Об этом во вторник, 6 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
Из-за проведения запланированных ремонтных работ воды нет на 9 улицах города.
До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Мациевской — частично;
- ул. Пилипа Орлика — все дома;
- переулок Марии Станишевской — все дома.
До 17:00 без воды будут жители:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 6-26 — все дома;
- ул. Академика Филатова, 21-57 — все дома;
- ул. Евгения Танцюры, 14-22 — все дома;
- ул. Космонавтов, 12-28 — все дома;
- ул. Героев Крут, 11-54 — все дома;
- ул. Ицхака Рабина, 1-11 — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему сегодня отключали электричество.
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