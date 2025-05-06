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Одесситам снова отключили воду — адреса бюветов города

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Дата публикации 6 мая 2025 13:22
В Одессе отключили воду — когда Инфоксводоканал возобновит водоснабжение
Бювет в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 6 мая, в нескольких районах Одессы временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом во вторник, 6 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Из-за проведения запланированных ремонтных работ воды нет на 9 улицах города.

До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Мациевской — частично;
  • ул. Пилипа Орлика — все дома;
  • переулок Марии Станишевской — все дома.

До 17:00 без воды будут жители:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 6-26 — все дома;
  • ул. Академика Филатова, 21-57 — все дома;
  • ул. Евгения Танцюры, 14-22 — все дома;
  • ул. Космонавтов, 12-28 — все дома;
  • ул. Героев Крут, 11-54 — все дома;
  • ул. Ицхака Рабина, 1-11 — все дома.
Одеситам знову відключили воду — адреси бюветів міста - фото 1
Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему сегодня отключали электричество.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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