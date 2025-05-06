В Одессе отключили воду — когда Инфоксводоканал возобновит водоснабжение

Бювет в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 6 мая, в нескольких районах Одессы временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом во вторник, 6 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Из-за проведения запланированных ремонтных работ воды нет на 9 улицах города.

До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Мациевской — частично;

ул. Пилипа Орлика — все дома;

переулок Марии Станишевской — все дома.

До 17:00 без воды будут жители:

ул. Ивана и Юрия Лип, 6-26 — все дома;

ул. Академика Филатова, 21-57 — все дома;

ул. Евгения Танцюры, 14-22 — все дома;

ул. Космонавтов, 12-28 — все дома;

ул. Героев Крут, 11-54 — все дома;

ул. Ицхака Рабина, 1-11 — все дома.

Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему сегодня отключали электричество.