Завтра в Одесі відключать газ з 8:00 до 18:00 - попереджає Одесагаз

Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 15 травня, мешканці сотень будинків в Одесі залишаться без газу через роботи на газопроводі. Постачання обіцяють відновити до 18:00, однак час може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба Одесагазу.

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Де відключать газ

Тисячам одеситів завтра відключать газ через проведення робіт на газопроводі середнього тиску. Цей об'єкт розташований на вул. Балківській. Тимчасово відключені від газопостачання будуть споживачі за наступними адресами:

вул. 4-а Заводська, 2;

вул. 5-а Заводська: 20, 21, 231б;

вул. Балківська: 126, 126а, 128, 130, 130а;

вул. В. Стуса: 2/1, 2б, 2б/1а, 2д, 10;

вул. М. Вороного: 3, 11а, 13а, 13, 18, 18а;

вул. Г. Гамова, 3;

вул. Дальницька, 53;

вул. Желябова: 1, 3, 4, 4/1, 4а, 4в;

вул. Заньковецької: 7, 7/3, 7/7, 7/9, 9, 19;

вул. Литовська, 20;

вул. Мельницька: 3, 13, 29б, 31;

вул. Онезька: 3, 5, 28, 30, 32, 34;

вул. Строганова, 35;

вул. Фабрична, 1;

пл. Олексіївська, 15а/2.

Роботи проводитимуть з 8:00 до 18:00.

"Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Попередження Одесагазу. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому сьогодні відключали воду. А також про ремонт на електромережах Одеси.