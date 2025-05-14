Завтра в Одесі відключать газ з 8:00 до 18:00 - попереджає Одесагаз

Одесити завтра будуть без газу — кого торкнеться
Завтра, 15 травня, мешканці сотень будинків в Одесі залишаться без газу через роботи на газопроводі. Постачання обіцяють відновити до 18:00, однак час може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба Одесагазу.
Де відключать газ
Тисячам одеситів завтра відключать газ через проведення робіт на газопроводі середнього тиску. Цей об'єкт розташований на вул. Балківській. Тимчасово відключені від газопостачання будуть споживачі за наступними адресами:
- вул. 4-а Заводська, 2;
- вул. 5-а Заводська: 20, 21, 231б;
- вул. Балківська: 126, 126а, 128, 130, 130а;
- вул. В. Стуса: 2/1, 2б, 2б/1а, 2д, 10;
- вул. М. Вороного: 3, 11а, 13а, 13, 18, 18а;
- вул. Г. Гамова, 3;
- вул. Дальницька, 53;
- вул. Желябова: 1, 3, 4, 4/1, 4а, 4в;
- вул. Заньковецької: 7, 7/3, 7/7, 7/9, 9, 19;
- вул. Литовська, 20;
- вул. Мельницька: 3, 13, 29б, 31;
- вул. Онезька: 3, 5, 28, 30, 32, 34;
- вул. Строганова, 35;
- вул. Фабрична, 1;
- пл. Олексіївська, 15а/2.
Роботи проводитимуть з 8:00 до 18:00.
"Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому сьогодні відключали воду. А також про ремонт на електромережах Одеси.
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