Военный ВСУ из Одесской области в состоянии опьянения украл телефон своего знакомого и подарил его приятелю - приговор суда

Военный с телефоном. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Военный из Одесской области в состоянии опьянения украл телефон своего знакомого и подарил его приятелю. Однако правоохранители не оценили широкий жест служащего и открыли на него уголовное производство.

Об этом Новини.LIVE из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Сычавка Одесской области встретился возле магазина АТБ со своим знакомым, который предложил ему выпить. Мужчины употребляли алкогольные напитки пока не опьянели. Во время застолья во дворе служащий заметил, как телефон собеседника выпал из кармана и незаметно подобрал его. В тот же день фигурант подарил похищенный смартфон "Oukitеl" WP23 Pro 8|128 GB стоимостью 4641 гирвень своему приятелю.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.4 ст. 185 УК Украины (кража). Но суд учел то, что у фигуранта двое совершеннолетних детей, один из которых с инвалидностью. А сам он получил тяжелое осколочное ранение во время боевых действий. Это восприняли как смягчающие факторы. Поэтому служащего освободили от 5 лет лишения свободы с 3 годами испытательного срока.

Напомним, еще недавно мы писали о военном, которого судили за психотропы. А также о служащем, который торговал патронами.