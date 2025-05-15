На Одещині у Сірих чапель почався шлюбний період - що відомо про птаха

Сіра Чапля. Фото: tiligul.com

У Сірої чаплі, яка мешкає на Одещині почався шлюбний період. Протягом нього самці цього виду співають самицям особливі пісні і танцюють брачні танці, аби привернути їх увагу.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

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Брачний період Сірої Чаплі

На відео, яке виклав еколог Іван Русєв, можна побачити Сіру чаплю (Ardea cinerea) у яскравому шлюбному вбранні. На кадрах цей великий та граціозний птах харчується неподалік відомого маяка "Шагани" у Нацпарку "Тузлівські лимани". У цій заповідній зоні Одещини такі пернаті мешкають цілорічно.

Сіра чапла у полі. Фото: Екопарк Осокорки

Що відомо про Сіру чаплю

Сіра чапля — птах загону пеліканоподібних, сімейства. Це довгоногий, довгошиїй птах сірого забарвлення зверху і білого знизу, з включеннями чорного кольору, та з досить довгим гострим дзьобом. Розміри досить великі, вага дорослого самця може сягати 2 кг. Самки дещо менші за самців, проте в іншому від них майже не відрізняються. Ареал цього пернатого охоплює значну частину Євразії та Африки. Харчується виключно тваринною їжею. Основу її раціону становить риба,жаби, різноманітні дрібні ссавці (наприклад, гризуни), плазуни та комахи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пригоди сервалу в одеському зоопарку. А також про перелітного птаха у Тузлівських лиманах.