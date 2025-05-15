Кліщі активізувалися на Одещині - як вберегтися від смертельно небезпечних хвороб

Кліщ на Одещині. Фото ілюстративне: pixabay.com

На Одещині активізувалися кліщі — лише за минулий тиждень ці комахи покусали більше 50 осіб. Саме черех їхні укуси поширюються хвороби, які можуть призвести навіть до смерті.

Про це повдіомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.

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Кліщі активізувалися

За минулий тиждень на Одещині було зареєстровано 53 випадки укусів кліщами, що практично на рівні попереднього тижня. До вірусологічної лабораторії протягом 7 днів надійшло на дослідження 20 проб (на попередньому — 35). На щастя, паразитів у вкушених не виявили.

Повідомлення Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб. Фото: скриншот

Чим небепечні кліщі

Зазначимо, що кліщі є потенційними переносниками багатьох хвороб людини та тварин. В українських широтах найпоширеніші серед них кліщовий енцефаліт, від якого є вакцина, та хвороба Лайма, від якої її немає. Іноді ці інфекції можуть призводити до запалення головного мозку та смерті людини.

Як уберегтися від кліщів

Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.

Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою — і закрийте шию.

Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.

Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20-25 м.

Як проводити огляд

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся:

лінія шкарпеток;

підколінна впадина;

нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера;

комір сорочки;

лінія волосяного покриву на голові, вуха;

волосся та шкіра голови — промацайте їх руками.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про масове поширення сказу на Одещині. А також про епідемію вірусу Оропуш.