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Неперевершена краса — на Одещині цвіте степовий мигдаль

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Дата публікації: 14 травня 2025 19:16
На півночі Одещини почав активно цвісти червонокнижний степовий мигдаль.
Мигдаль степовий. Фото ілюстративне: Екокраїна

На півночі Одещини почав активно цвісти червонокнижний степовий мигдаль. Ця рослина є не тільки рідкісною в нашому регіоні, але й дуже корисною для людини, оскільки широко застосувується в промисловості.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

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Властивості мигдалю

Неподалік села Левадівка Березівського району зацвіла одна з найкрасивіших рослин України — мигдаль степовий. Вона занесена до Червоної книги України та вважається регіонально рідкісною. Зазвичай її можна зустріти на схилах, лісових галявинах, кам’янистих ущелинах і в ярах. Мигдальною олією активно користуються в косметичній промисловості, зокрема у виробництві кремів, шампунів, кондиціонерів і бальзамів.

"Окрім усього, мигдаль виконує важливу ґрунтозахисну функцію — його потужна коренева система укріплює рельєфні схили, захищаючи їх від ерозії. Плоди мигдалю багаті на вітаміни, мінерали, білки та ефірні олії", — йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-західного округу.

Екологи додають: всі частини мигдалю містять амигдалін — речовину, яка може виділяти синильну кислоту, отруйну для людини. Тож і з цією рослиною також треба бути обережним.

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Мигдаль у полі. Фото: Володимир Тертишник 
Степовий мигдаль, посадка і догляд. Мигдаль степовий: опис, посадка і догляд + ФОТО
Цвітіння мигдаля. Фото: cikavinka.kr
Степовий мигдаль, посадка і догляд
Мигдаль цвіте. Фото: cikavinka.kr

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині цвітуть гліцинії. А також про сакури у Парку Перемоги.

Одеса Одеська область квіти Новини Одеси мигдаль
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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