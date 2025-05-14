Мигдаль степовий. Фото ілюстративне: Екокраїна

На півночі Одещини почав активно цвісти червонокнижний степовий мигдаль. Ця рослина є не тільки рідкісною в нашому регіоні, але й дуже корисною для людини, оскільки широко застосувується в промисловості.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

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Властивості мигдалю

Неподалік села Левадівка Березівського району зацвіла одна з найкрасивіших рослин України — мигдаль степовий. Вона занесена до Червоної книги України та вважається регіонально рідкісною. Зазвичай її можна зустріти на схилах, лісових галявинах, кам’янистих ущелинах і в ярах. Мигдальною олією активно користуються в косметичній промисловості, зокрема у виробництві кремів, шампунів, кондиціонерів і бальзамів.

"Окрім усього, мигдаль виконує важливу ґрунтозахисну функцію — його потужна коренева система укріплює рельєфні схили, захищаючи їх від ерозії. Плоди мигдалю багаті на вітаміни, мінерали, білки та ефірні олії", — йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-західного округу.

Екологи додають: всі частини мигдалю містять амигдалін — речовину, яка може виділяти синильну кислоту, отруйну для людини. Тож і з цією рослиною також треба бути обережним.

Мигдаль у полі. Фото: Володимир Тертишник

Цвітіння мигдаля. Фото: cikavinka.kr

Мигдаль цвіте. Фото: cikavinka.kr

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині цвітуть гліцинії. А також про сакури у Парку Перемоги.