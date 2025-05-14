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Непревзойденная красота — на Одесчине цветет степной миндаль

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Дата публикации 14 мая 2025 19:16
На севере Одесской области начал активно цвести краснокнижный степной миндаль.
Миндаль степной степной. Фото иллюстративное: Экокраина

На севере Одесской области начал активно цвести краснокнижный степной миндаль. Это растение является не только редким в нашем регионе, но и очень полезным для человека, поскольку широко применяется в промышленности.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного округа.

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Свойства миндаля

Недалеко от села Левадовка Березовского района зацвело одно из красивейших растений Украины — миндаль степной. Он занесен в Красную книгу Украины и считается регионально редким. Обычно его можно встретить на склонах, лесных полянах, каменистых ущельях и в оврагах. Миндальным маслом активно пользуются в косметической промышленности, в частности в производстве кремов, шампуней, кондиционеров и бальзамов.

"Кроме всего, миндаль выполняет важную почвозащитную функцию — его мощная корневая система укрепляет рельефные склоны, защищая их от эрозии. Плоды миндаля богаты витаминами, минералами, белками и эфирными маслами", говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-западного округа.

Экологи добавляют: все части миндаля содержат амигдалин вещество, которое может выделять синильную кислоту, ядовитую для человека. Поэтому и с этим растением также следует быть осторожным.

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Миндаль в поле. Фото: Владимир Тертышник
Степовий мигдаль, посадка і догляд. Мигдаль степовий: опис, посадка і догляд + ФОТО
Цветение миндаля. Фото: cikavinka.kr
Степовий мигдаль, посадка і догляд
Миндаль цветет. Фото: cikavinka.kr

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области цветут глицинии. А также о сакурах в Парке Победы.

Одесса Одесская область цветы Новости Одессы миндаль
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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