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В Одессе зацвели розово-фиолетовые глицинии — фоторепортаж

27 апреля 2025 16:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Глицинии в Одессе 2025 - где посмотреть цветение
Цветение глициний в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе начался один из самых красивых периодов весны — расцвели глицинии. Вьющиеся растения покрыли арки и фасады домов пышными гроздьями розовых и фиолетовых цветов. Одесситы уже делятся сказочными фото и ищут лучшие места для прогулок.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по городу и сняли цветение розово-фиолетового растения.

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Дерево глицинии в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі зацвіли рожево-фіолетові гліцинії
Цвет глицинии. Фото: Новини.LIVE

Как выглядит глициния

Глициния — это многолетняя листопадная лиана с одревесневшими гладкими побегами, способная вырастать до 15 метров в высоту. Лоза в диаметре может достигать 40 см и вьется вокруг любой опоры, создавая настоящие цветущие каскады. Все бутоны распускаются почти одновременно или постепенно — от основания к верхушке, и могут иметь тонкий аромат или быть почти без запаха.

Гліцинії. Квіти
В Одессе цветет глициния. Фото: Новини.LIVE

Начиная с весны, эта древовидная лиана радует глаз своим изысканным цветением, которое может длиться все лето. Впрочем, самая активная фаза — в апреле-мае. Именно сейчас улицы Одессы наполнены нежными цветами глициний, и это зрелище восхищает каждого.

В Одессе глицинии лучше всего увидеть:

  • ул. Рассвета, 67;
  • ул. Новосельского, 75;
  • ул. Посмитного, 14;
  • просп. Академика Глушко, 22/24;
  • Ботанический сад;
  • ул. Фонтанская дорога, 33;
  • Аркадийская аллея.

В Одессе глицинии особенно хорошо прижились благодаря мягкому климату и теплому весеннему солнцу.

Цвітіння рожево-фіолетової гліцинії
Дерево глицинии в Одессе по улице Рассвета. Фото: Новини.LIVE

Цветение глициний длится обычно около трех недель. Первые цветы появляются в конце апреля, а в начале мая можно увидеть самые роскошные каскады цветущих гроздей. Важно успеть насладиться красотой, пока лепестки не начали осыпаться.

В Одесі зацвіли рожево-фіолетові гліцинії — фоторепортаж - фото 4
Цветение глицинии. Фото: Новини.LIVE

Глицинии не только украшают город, но и дарят нежный медовый аромат, создавая неповторимую атмосферу весенней Одессы. Многие горожане и гости специально выходят на прогулки, чтобы сделать фотографии на фоне роскошных гроздей.

В Одесі зацвіли рожево-фіолетові гліцинії — фоторепортаж - фото 5
В Одессе расцвели деревья глицинии. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе планируют обработку от вредителей почти тысячи каштанов. Также мы писали, в Тузловских лиманах продолжается брачный сезон у галагазов — редких диких уток, которые не мигрируют на зиму.

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