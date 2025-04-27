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В Одесі зацвіли рожево-фіолетові гліцинії — фоторепортаж

27 квітня 2025 16:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Гліцинії в Одесі 2025 — де подивитися цвітіння
Цвітіння гліциній в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі почався один із найкрасивіших періодів весни — розцвіли гліцинії. В'юнкі рослини вкрили арки та фасади будинків пишними гронами рожевих і фіолетових квітів. Одесити вже діляться казковими фото та шукають найкращі місця для прогулянок. 

Журналісти Новини.LIVE прогулялися містом і зафільмували цвітіння рожево-фіолетової рослини.

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В Одесі зацвіли гліцинії
Дерево гліцинії в Одесі. Фото: Новини.LIVE
В Одесі зацвіли рожево-фіолетові гліцинії
Цвіт гліцинії. Фото: Новини.LIVE

Який вигляд має гліцинія

Гліцинія — це багаторічна листопадна ліана з одерев'янілими гладкими пагонами, здатна виростати до 15 метрів заввишки. Лоза в діаметрі може досягати 40 см і в'ється навколо будь-якої опори, створюючи справжні квітучі каскади. Усі бутони розпускаються майже одночасно або поступово — від основи до верхівки, і можуть мати тонкий аромат або бути майже без запаху.

Гліцинії. Квіти
В Одесі квітне гліцинія. Фото: Новини.LIVE

Починаючи з весни, ця деревоподібна ліана радує око своїм вишуканим цвітінням, яке може тривати все літо. Утім, найактивніша фаза — у квітні-травні. Саме зараз вулиці Одеси наповнені ніжними кольорами гліциній, і це видовище захоплює кожного.

В Одесі гліцинії найкраще побачити:

  • вул. Світанку, 67;
  • вул. Новосельського, 75;
  • вул. Посмітного, 14;
  • просп. Академіка Глушка, 22/24;
  • Ботанічний сад;
  • вул. Фонтанська дорога, 33;
  • Аркадійська алея.

У Одесі гліцинії особливо добре прижилися завдяки м'якому клімату та теплому весняному сонцю.

Цвітіння рожево-фіолетової гліцинії
Дерево гліцинії в Одесі по вулиці Світанку. Фото: Новини.LIVE

Цвітіння гліциній триває зазвичай близько трьох тижнів. Перші квіти з'являються наприкінці квітня, а на початку травня можна побачити найбільш розкішні каскади квітучих грон. Важливо встигнути насолодитися красою, поки пелюстки не почали осипатися.

В Одесі зацвіли рожево-фіолетові гліцинії — фоторепортаж - фото 4
Цвітіння гліцинії. Фото: Новини.LIVE

Гліцинії не лише прикрашають місто, а й дарують ніжний медовий аромат, створюючи неповторну атмосферу весняної Одеси. Багато містян та гостей спеціально виходять на прогулянки, щоб зробити світлини на фоні розкішних грон.

В Одесі зацвіли рожево-фіолетові гліцинії — фоторепортаж - фото 5
В Одесі розквітли дерева гліцинії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі планують обробку від шкідників майже тисячі каштанів. Також ми писали, у Тузлівських лиманах триває шлюбний сезон у галагазів — рідкісних диких качок, які не мігрують на зиму.

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