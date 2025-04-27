Гліцинії в Одесі 2025 — де подивитися цвітіння

В Одесі зацвіли рожево-фіолетові гліцинії — фоторепортаж
В Одесі почався один із найкрасивіших періодів весни — розцвіли гліцинії. В'юнкі рослини вкрили арки та фасади будинків пишними гронами рожевих і фіолетових квітів. Одесити вже діляться казковими фото та шукають найкращі місця для прогулянок.
Журналісти Новини.LIVE прогулялися містом і зафільмували цвітіння рожево-фіолетової рослини.
Який вигляд має гліцинія
Гліцинія — це багаторічна листопадна ліана з одерев'янілими гладкими пагонами, здатна виростати до 15 метрів заввишки. Лоза в діаметрі може досягати 40 см і в'ється навколо будь-якої опори, створюючи справжні квітучі каскади. Усі бутони розпускаються майже одночасно або поступово — від основи до верхівки, і можуть мати тонкий аромат або бути майже без запаху.
Починаючи з весни, ця деревоподібна ліана радує око своїм вишуканим цвітінням, яке може тривати все літо. Утім, найактивніша фаза — у квітні-травні. Саме зараз вулиці Одеси наповнені ніжними кольорами гліциній, і це видовище захоплює кожного.
В Одесі гліцинії найкраще побачити:
- вул. Світанку, 67;
- вул. Новосельського, 75;
- вул. Посмітного, 14;
- просп. Академіка Глушка, 22/24;
- Ботанічний сад;
- вул. Фонтанська дорога, 33;
- Аркадійська алея.
У Одесі гліцинії особливо добре прижилися завдяки м'якому клімату та теплому весняному сонцю.
Цвітіння гліциній триває зазвичай близько трьох тижнів. Перші квіти з'являються наприкінці квітня, а на початку травня можна побачити найбільш розкішні каскади квітучих грон. Важливо встигнути насолодитися красою, поки пелюстки не почали осипатися.
Гліцинії не лише прикрашають місто, а й дарують ніжний медовий аромат, створюючи неповторну атмосферу весняної Одеси. Багато містян та гостей спеціально виходять на прогулянки, щоб зробити світлини на фоні розкішних грон.
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