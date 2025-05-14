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Несмотря на ограничения, флот РФ все еще опасен для Одесчины

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Дата публикации 14 мая 2025 15:14
Россия блокирует 80% нашего побережья и постоянно обстреливает Одесскую и Николаевскую области - экс-начальник штаба ВМС
Российские подводные лодки. Фото иллюстративное: Military Watch Magazine

Российский флот, хотя и не способен пока выполнять активные действия, продолжает блокировать Черное море и мешать судоходству. Именно с этой целью враг постоянно обстреливает портовые регионы — Одесскую и Николаевскую области.

Об этом рассказал капитан 1 ранга, экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

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Россия до сих пор блокирует более 80% украинского побережья. Оккупанты препятствуют судоходству как с моря, так и с воздуха, а также регулярно осуществляют дроновые и ракетные атаки. Под удары регулярно попадают Одесская и Николаевская области.

"Ситуация для нас достаточно напряженная. Эти все атаки наших морских портов из Крыма, Одессы в первую очередь, они также очень опасны. Враг бьет и дронами морскими и баллистическими ракетами "Искандер",— говорит экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

Андрей Рыженко добавил, что Украине удалось сохранить морской коридор, несмотря на постоянные обстрелы. С сентября 2022 года через него вышло более 4600 судов, которыми было доставлено более 120 млн тонн грузов.

Напомним, недавно мы писали о подробностях вчерашнего удара по Одесской области. А также о том, почему россияне боятся выводить флот в Черное море.

Одесса ВМС обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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