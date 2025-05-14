Росія блокує 80% нашого узбережжя та постійно обстрілює Одещину та Миколаївщину - ексначальник штабу ВМС

Російські підводні човни. Фото ілюстративне: Military Watch Magazine

Російський флот, хоча і не здатен наразі виконувати активні дії, продовжує блокувати Чорне море та заважати судноплавству. Саме з цією метою ворог постійно обстрілює портові регіони — Одещину та Миколаївщину.

Про це розповыв капітан 1 рангу, ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.

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Блокування Чорного моря

Росія досі блокує понад 80% українського узбережжя. Окупанти перешкоджають судноплавству як з моря, так і з повітря, а також регулярно здійснюють дронові та ракетні атаки. Під удари регулярно потрапляють Одещина та Миколаївщина.

"Ситуація для нас досить напружна. Оці всі атаки наших морських портів з Крима, Одеси в першу чергу, вони також дуже небезпечні. Ворог б'є і дронами морськими і балістичними ракетами "Іскандер", — каже ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.

Андрій Риженко додав, що Україні вдалося зберегти морський коридор, незважаючи на постійні обстріли. З вересня 2022 року через нього вийшло понад 4600 суден, якими було доставлено понад 120 млн тонн вантажів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подробиці вчорашнього удару по Одещині. А також про те, чому росіяни бояться виводити флот у Чорне море.