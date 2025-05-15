Клещи активизировались в Одесской области - как уберечься от смертельно опасных болезней

Клещ в Одесской области. Фото иллюстративное: pixabay.com

В Одесской области активизировались клещи — только за прошедшую неделю эти насекомые покусали более 50 человек. Именно через их укусы распространяются болезни, которые могут привести даже к смерти.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Клещи активизировались

За прошедшую неделю в Одесской области было зарегистрировано 53 случая укусов клещами, что практически на уровне предыдущей недели. В вирусологическую лабораторию в течение 7 дней поступило на исследование 20 проб (на предыдущей — 35). К счастью, паразитов у укушенных не обнаружили.

Сообщение Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Чем небезопасны клещи

Отметим, что клещи являются потенциальными переносчиками многих болезней человека и животных. В украинских широтах самые распространенные среди них клещевой энцефалит, от которого есть вакцина, и болезнь Лайма, от которой ее нет. Иногда эти инфекции могут приводить к воспалению головного мозга и смерти человека.

Как уберечься от клещей

Позаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.

Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамкой, косынкой — и закройте шею.

Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, отпугивающим клещей. Придерживайтесь инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия истечет.

На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон: именно там клещей больше всего.

Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.

Как проводить осмотр

Начните осмотр снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь:

линия носков;

подколенная впадина;

нижняя линия бюстгальтера, верхняя линия бюстгальтера;

воротник рубашки;

линия волосяного покрова на голове, уши;

волосы и кожа головы — прощупайте их руками.

Напомним, еще недавно мы писали о массовом распространении бе шенства в Одесской области. А также об эпидемии вируса Оропуш.