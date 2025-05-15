Клещи активизировались в Одесской области - как уберечься от смертельно опасных болезней

Угроза смертельных инфекций — на Одесчине активизировались клещи
В Одесской области активизировались клещи — только за прошедшую неделю эти насекомые покусали более 50 человек. Именно через их укусы распространяются болезни, которые могут привести даже к смерти.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Клещи активизировались
За прошедшую неделю в Одесской области было зарегистрировано 53 случая укусов клещами, что практически на уровне предыдущей недели. В вирусологическую лабораторию в течение 7 дней поступило на исследование 20 проб (на предыдущей — 35). К счастью, паразитов у укушенных не обнаружили.
Чем небезопасны клещи
Отметим, что клещи являются потенциальными переносчиками многих болезней человека и животных. В украинских широтах самые распространенные среди них клещевой энцефалит, от которого есть вакцина, и болезнь Лайма, от которой ее нет. Иногда эти инфекции могут приводить к воспалению головного мозга и смерти человека.
Как уберечься от клещей
- Позаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.
- Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамкой, косынкой — и закройте шею.
- Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, отпугивающим клещей. Придерживайтесь инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия истечет.
- На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон: именно там клещей больше всего.
- Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.
Как проводить осмотр
Начните осмотр снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь:
- линия носков;
- подколенная впадина;
- нижняя линия бюстгальтера, верхняя линия бюстгальтера;
- воротник рубашки;
- линия волосяного покрова на голове, уши;
- волосы и кожа головы — прощупайте их руками.
Напомним, еще недавно мы писали о массовом распространении бе шенства в Одесской области. А также об эпидемии вируса Оропуш.
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