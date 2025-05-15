В Одесской области у Серых цапель начался брачный период - что известно о птице

Серая Цапля. Фото: tiligul.com

У Серой цапли, которая живет в Одесской области начался брачный период. В течение него самцы этого вида поют самкам особые песни и танцуют брачные танцы, чтобы привлечь их внимание.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

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Брачный период Серой Цапли

На видео, которое выложил эколог Иван Русев, можно увидеть Серую цаплю (Ardea cinerea) в ярком брачном наряде. На кадрах эта большая и грациозная птица питается неподалеку от известного маяка "Шаганы" в Нацпарке "Тузловские лиманы". В этой заповедной зоне Одесской области такие пернатые живут круглогодично.

Серая цапля в поле. Фото: Экопарк Осокорки

Что известно о Серой цапле

Серая цапля — птица отряда пеликанообразных, семейства. Это длинноногая, длинношея птица серого окраса сверху и белого снизу, с включениями черного цвета, и с достаточно длинным острым клювом. Размеры достаточно большие, вес взрослого самца может достигать 2 кг. Самки несколько меньше самцов, однако в остальном от них почти не отличаются. Ареал этого пернатого охватывает значительную часть Евразии и Африки. Питается исключительно животной пищей. Основу ее рациона составляет рыба, лягушки, различные мелкие млекопитающие (например, грызуны), пресмыкающиеся и насекомые.

Напомним, недавно мы писали о приключениях сервала в одесском зоопарке. А также о перелетной птице в Тузловских лиманах.