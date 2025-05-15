Експосадовиця митниці на Одещині оформлювала майно на родичів, підозрюють у привласненні десятків мільйонів

Оксана Чернявська. Фото: скриншот

Колишню начальницю митного поста "Білгород-Дністровський" Оксану Чернявську викрили у приховуванні статків на десятки мільйонів гривень. Експосадовиця оформлювала майно на родичів та не декларувала свою нерухомість.

Про це повідомляє ТГ-канал міжнародного детективного агентства ABSOLUTION.

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Майно на родичів

За даними детективів ABSOLUTION, Оксана Чернявська свідомо приховувала джерела доходів, щоб уникнути моніторингу антикорупційних органів. Вона використовувала схему із залученням близьких родичів та довірених осіб, які оформлювали на себе коштовне майно. Крім того, експосадовиця за гроші укладала фіктивні правочини для купівлі нерухомості та автомобілів, вартість яких значно перевищує її доходи.

Серед задокументованого майна, зареєстрованого на родичів Чернявської:

На батька: будинок вартістю 7,497 млн грн та квартира площею 104,8 кв.м в Одесі.

На матір: квартира площею 86,3 кв.м вартістю 1,759 млн грн, автомобіль BMW X5 (2023) та ще одна квартира.

На сестру: дачний будинок вартістю 345,512 тис. грн, апартаменти за 1,66 млн грн, автомобіль Jaguar I-Pace (2018), а також дачний будинок із земельною ділянкою вартістю 5,72 млн грн.

На довірену особу: автомобіль Jaguar XF (2014) за заниженою вартістю 49 тис. грн.

За даними слідства, схема ґрунтується на використанні довіреностей, які надають їй повний контроль над майном, оформленим на родичів.

Родичі-підприємці

Щоб приховати походження коштів, Чернявська зареєструвала матір і сестру як ФОПів, які фактично не ведуть бізнес. Крім того, вони стали засновниками фермерського господарства, основним видом діяльності якого є вирощування зернових і бобових культур. Слідство вважає, що ця структура також використовується для прикриття незаконних доходів.

Крім того, під час обшуків виявлено договір оренди, за яким фігурантка здає в оренду приміщення площею 66,9 кв.м за символічну плату — 1 грн на місяць. А орендар уклав договір з ТОВ за 1000 грн на місяць, що вказує на можливе виведення коштів через підконтрольні структури.

Земельні ділянки та нерухомість

Перевірка по державним реєстрам показала, що Чернявська володіє кількома земельними ділянками, квартирами та закладами торгівлі:

квартира площею 67,7 кв. м у місті Чорноморськ. Була придбана 24 липня 2008 року за 35 400 грн;

квартира в Одесі площею 141,5 кв. м;

дві квартири у Чорноморську;

житловий будинок площею 87,6 кв. м у селі Гулянка Одеської області;

будівля магазину площею 16,7 кв.м у Чорноморську;

будівля магазину невстановленою площі у Чорноморську;

нежитлова будівля площею 72,2 кв.м у Чорноморську;

земельна ділянка площею 80 кв. м. Була придбана 9 серпня 2013 року за 36 688 грн.

земельна ділянка площею 85 м², Була придбана 12 квітня 2017 року за 53 060 грн.

11 земельних ділянок площею до 2 га в Одеській та Херсонській областях.

Але у своїй декларації за 2023 рік посадовиця лише згадала квартиру у Чорноморську, 2 земельні ділянки у цьому ж місті площею 0,0085 та 0,008 га, та будівлю магазину (20,7 кв.м).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як змінилися доходи першого віце-мера Одеси. А також про статки Павла Вугельмана.