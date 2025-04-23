Одесские таможенники изъяли 1,6 миллиона гривен у туристов, которые направлялись в Болгарию, какие штрафы

Изъятые деньги. Фото: Одесская таможня

Одесские таможенники на двух пунктах пропуска изъяли незадекларированную валюту на сумму более 1,6 млн грн. Провести наличные в Болгарию пытались водитель автобуса и супружеская пара.

Об этом сообщает Одесская таможня.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным таможенной службы, незаконно вывезти наличные пытался водитель автобуса, который через пункт пропуска "Рени-Джюрджюлешть" направлялся в Болгарию. Во время таможенного досмотра транспортного средства обнаружили валюту, превышающую допустимую норму более чем в два раза.

Сумка с долларами, фото: Одесская таможня

Аналогичный случай произошел в пункте пропуска "Орловка". Супруги, которые тоже следовали в Болгарию на автобусе, пытались вывезти без декларирования 13 800 евро. Однако деньги обнаружили во время досмотра багажа.

Скрытые евро. Фото: Одесская таможня

Какое наказание грозит

По выявленным фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Наличная валюта временно изъята. Неосторожным путешественникам грозит штраф в размере 20% от суммы, которую они пытались незаконно вывезти.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который хотел взорвать дом. А также о том, что нельзя ввозить в Молдову.