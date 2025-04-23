Одесские таможенники изъяли 1,6 миллиона гривен у туристов, которые направлялись в Болгарию, какие штрафы

Улов одесских таможенников — за один день изъяли 1,6 млн гривен
Одесские таможенники на двух пунктах пропуска изъяли незадекларированную валюту на сумму более 1,6 млн грн. Провести наличные в Болгарию пытались водитель автобуса и супружеская пара.
Об этом сообщает Одесская таможня.
Подробности дела
По данным таможенной службы, незаконно вывезти наличные пытался водитель автобуса, который через пункт пропуска "Рени-Джюрджюлешть" направлялся в Болгарию. Во время таможенного досмотра транспортного средства обнаружили валюту, превышающую допустимую норму более чем в два раза.
Аналогичный случай произошел в пункте пропуска "Орловка". Супруги, которые тоже следовали в Болгарию на автобусе, пытались вывезти без декларирования 13 800 евро. Однако деньги обнаружили во время досмотра багажа.
Какое наказание грозит
По выявленным фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Наличная валюта временно изъята. Неосторожным путешественникам грозит штраф в размере 20% от суммы, которую они пытались незаконно вывезти.
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