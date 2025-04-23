Одеські митники вилучили 1,6 мільйони гривень у туристів, які прямували до Болгарії, які штрафи

Вилучені гроші. Фото: Одеська митниця

Одеські митники на двох пунктах пропуску вилучили незадекларовану валюту на суму понад 1,6 млн грн. Провести готівку у Болгарію намагалися водій автобусу та подружня пара.

Про це повідомляє Одеська митниця.

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Подробиці справи

За даними митної служби, незаконно вивезти готівку намагався водій автобусу, який через пункт пропуску "Рені-Джюрджюлешть" прямував до Болгарії. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено валюту, що перевищує допустиму норму більш ніж удвічі.

Сумка з доларами. Фото: Одеська митниця

Аналогічний випадок мав місце в пункті пропуску "Орлівка". Подружжя, яке теж слідувало до Болгарії на автобусі, намагалося вивезти без декларування 13 800 євро. Однак гроші виявили під час догляду багажу.

Приховані євро. Фото: Одеська митниця

Яке покарання загрожує

За виявленими фактами складено протоколи про порушення митних правил. Готівкову валюту тимчасово вилучено. Необережним мандрівникам загрожує штраф у розмірі 20% від суми, яку вони намагалися незаконно вивезти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який хотів підірвати будинок. А також про те, що не можна ввозити в Молдову.