Одеські митники вилучили 1,6 мільйони гривень у туристів, які прямували до Болгарії, які штрафи

Улов одеських митників — за один день вилучили 1,6 млн гривень
Одеські митники на двох пунктах пропуску вилучили незадекларовану валюту на суму понад 1,6 млн грн. Провести готівку у Болгарію намагалися водій автобусу та подружня пара.
Про це повідомляє Одеська митниця.
Подробиці справи
За даними митної служби, незаконно вивезти готівку намагався водій автобусу, який через пункт пропуску "Рені-Джюрджюлешть" прямував до Болгарії. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено валюту, що перевищує допустиму норму більш ніж удвічі.
Аналогічний випадок мав місце в пункті пропуску "Орлівка". Подружжя, яке теж слідувало до Болгарії на автобусі, намагалося вивезти без декларування 13 800 євро. Однак гроші виявили під час догляду багажу.
Яке покарання загрожує
За виявленими фактами складено протоколи про порушення митних правил. Готівкову валюту тимчасово вилучено. Необережним мандрівникам загрожує штраф у розмірі 20% від суми, яку вони намагалися незаконно вивезти.
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