Экс-чиновница таможни в Одесской области оформляла имущество на родственников, подозревают в присвоении десятков миллионов

Оксана Чернявская. Фото: скриншот

Бывшую начальницу таможенного поста "Белгород-Днестровский" Оксану Чернявскую уличили в сокрытии десятков миллионов гривен. Экс-чиновница оформляла имущество на родственников и не декларировала всю свою недвижимость.

Об этом сообщает ТГ-канал международного детективного агентства ABSOLUTION.

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Имущество на родственников

По данным детективов ABSOLUTION, Оксана Чернявская сознательно скрывала источники доходов, чтобы избежать мониторинга антикоррупционных органов. Она использовала схему с привлечением близких родственников и доверенных лиц, которые оформляли на себя ценное имущество. Кроме того, экс-чиновница за деньги заключала фиктивные сделки для покупки недвижимости и автомобилей, стоимость которых значительно превышает ее доходы.

Среди задокументированного имущества, зарегистрированного на родственников Чернявской:

На отца: дом стоимостью 7,497 млн грн и квартира площадью 104,8 кв.м в Одессе.

На мать: квартира площадью 86,3 кв.м стоимостью 1,759 млн грн, автомобиль BMW X5 (2023) и еще одна квартира.

На сестру: дачный дом стоимостью 345,512 тыс. грн, апартаменты за 1,66 млн грн, автомобиль Jaguar I-Pace (2018), а также дачный дом с земельным участком стоимостью 5,72 млн грн.

На доверенное лицо: автомобиль Jaguar XF (2014) по заниженной стоимости 49 тыс. грн.

По данным следствия, схема основывается на использовании доверенностей, которые предоставляют ей полный контроль над имуществом, оформленным на родственников.

Родственники-предприниматели

Чтобы скрыть происхождение средств, Чернявская зарегистрировала мать и сестру как ФОПов, которые фактически не ведут бизнес. Кроме того, они стали учредителями фермерского хозяйства, основным видом деятельности которого является выращивание зерновых и бобовых культур. Следствие считает, что эта структура также используется для прикрытия незаконных доходов.

Кроме того, во время обысков обнаружен договор аренды, по которому фигурантка сдает в аренду помещение площадью 66,9 кв.м за символическую плату — 1 грн в месяц. А арендатор заключил договор с ООО за 1000 грн в месяц, что указывает на возможный вывод средств через подконтрольные структуры.

Земельные участки и недвижимость

Проверка по государственным реестрам показала, что Чернявская владеет несколькими земельными участками, квартирами и заведениями торговли:

квартира площадью 67,7 кв. м в городе Черноморск. Была приобретена 24 июля 2008 года за 35 400 грн;

квартира в Одессе площадью 141,5 кв. м;

две квартиры в Черноморске;

жилой дом площадью 87,6 кв. м в селе Гулянка Одесской области;

здание магазина площадью 16,7 кв.м в Черноморске;

здание магазина неустановленной площади в Черноморске;

нежилое здание площадью 72,2 кв.м в Черноморске;

земельный участок площадью 80 кв. м. Был приобретен 9 августа 2013 года за 36 688 грн.

земельный участок площадью 85 м², был приобретен 12 апреля 2017 года за 53 060 грн.

11 земельных участков площадью до 2 га в Одесской и Херсонской областях.

Но в своей декларации за 2023 год чиновница только упомянула квартиру в Черноморске, 2 земельных участка в этом же городе площадью 0,0085 и 0,008 га, и здание магазина (20,7 кв.м).

Напомним, недавно мы писали о том, как изменились доходы первого вице-мэра Одессы. А также о состоянии Павла Вугельмана.