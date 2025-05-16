На Одещині викрили контрабандиста, який вивозив лісоматеріали у країни Європейського союзу.

Підозрюваний з правоохоронцем. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Підприємець з Одещини незаконно вивозив деревину на продаж у Європейські країни. Однак під час спроби перетину кордону його викрили на цьому правоохоронці, бізнесмену загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, обвинувачений організував схему незаконного експорту лісопродукції за кордон, попри заборону на вивезення необробленої деревини з України. Бізнесмен закуповував матеріали без підтверджуючих документів, після чого оформлював підроблені накладні про придбання продукції у легальних підприємств. На основі цієї фальсифікованої документації він отримував сертифікати, що давали право експортувати товар до країн Європейського Союзу.

Вилучена деревина. Фото: Одеська обласна прокуратура.

З серпня 2024 року по січень 2025 року чоловік організував вивезення понад 450 кубометрів необлікованої деревини, зокрема хвойних порід, до Республіки Молдова. Однак під час спроби перетину кордону через пункт пропуску "Старокозаче-Тудора" його затримали правоохоронці.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201-1 КК України (контрабанда лісоматеріалів). Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав телефон. А також про працівницю митниці, яку викрили на корупції.