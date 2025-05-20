Мешканці Одещини розбили молотком голову жінки, щоб забрати її пенсію

Підозрюваний із поліцією. Фото: скриншот

Двоє мешканців Одещини прокралися у будинок літньої сусідки та розбили їй голову молотком, щоб відібрати пенсію. Грошей чоловіки не знайшли, однак тепер їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, соціальна працівниця прийшла вранці провідати 76-річну жительку одного з сіл Старокозацької громади і виявила її на підлозі у крові. Правоохоронці встановили, що під час комендантської години, двоє місцевих молодиків 24 та 17 років проникли на територію приватного домоволодіння цієї жінки, довідавшись, що вона отримала пенсію. Розбивши вікно, неповнолітній проліз до будинку і відчинив двері брату. Підозрювані руками та молотком, який знайшли на місці, побили господиню по голові, від чого вона втратила свідомість. Після цього фігуранти обшукали будинок і втекли, не знайшовши грошей, по які приходили. Медики госпіталізували потерпілу з множинними травмами голови. А чоловіків затримали поліцейські.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу та з проникненням у житло). Їм загрожує до 15-ти років ув'язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який давав поради як уникнути мобілізації. А також про мешканця Одещини, який вивозив деревину в країни ЄС.