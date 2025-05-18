Мужчина в Одесской области распространял призывы против мобилизации в Telegram

Полицейская берет отпечатки пальцев у подозреваемого. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчина призывал игнорировать мобилизационные повестки. Он распространял инструкции, как избегать общения с военными комиссарами, а также дискредитировал работу центров комплектования. Его судили по статье о препятствовании ВСУ.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Давал советы, как избежать мобилизации

Следователи выяснили, что в начале 2024 года мужчина из поселка Затока, решил публично выступить против мобилизации. Для этого создал в Telegram отдельный канал. В своих сообщениях он советовал людям не выходить из маршруток, когда к ним подходят представители ТЦК, не подписывать никаких документов и "пассивно сопротивляться", если пытаются задержать.

9 и 24 января, а также 13 и 14 мая 2024 года он публиковал новые сообщения с советами, как избежать мобилизации. У каждого из них были десятки лайков и более тысячи просмотров. В сообщениях он утверждал, что действия военных — незаконны, и что они не имеют права вручать повестки без решения суда. Также он прямо заявлял, что не собирается "защищать государство", потому что не считает это своим долгом.

В сообщениях были и призывы фиксировать на видео вручение повесток, не реагировать на просьбы военных, и даже симулировать проблемы со здоровьем, чтобы избежать мобилизации.

Какое наказание за призывы

Сейчас мужчину подозревают в умышленном препятствовании деятельности ВСУ в особый период. Ему грозило до 5 лет лишения свободы. Однако судьи установили мужчине испытательный срок продолжительностью 2 года.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который отказался идти в армию во время всеобщей мобилизации, ссылаясь на религиозные убеждения. Также мы писали, что в Одесской области, возле магазина произошел спор между гражданским и военным, который впоследствии перерос в настоящее преследование с порезанными шинами.